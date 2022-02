Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Son dönemde ham madde, enerji fiyatları ile işçilik maliyetlerinde yaşanan artışa rağmen kredi limitlerinin aynı kalması sebebiyle büyümek isteyen sanayici, işletme sermayesi sıkıntısı çekmeye başladı. Finansmana erişimin çok önemli olduğuna işaret eden Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu “Çünkü aynı miktarda işi yapmak için işletme sermayelerimiz yetmiyor. Biz büyüme, ihracat diyoruz ama aynı işi yapmak için yüzde 100’lük sermaye artışına ihtiyacımız var. Böyle bir finansman şu an maalesef yok. Öz kaynaklarımız yetmiyor. 450 milyar TL KGF geçmiş dönemde verilmişti. Bu, can suyu olmuştu” dedi.

DESTEĞİ GERÇEK İMALATÇILAR ALSIN

HISİAD’ın düzenlediği ve 20,8 milyar dolarlık ihracata imza atan, hırdavat, döküm, mobilya aksesuarları, kaynak ve kalıp sektörlerinin biraraya geldiği ‘Dernekler Buluşması’nda konuşan Çetin Tecdelioğlu, KGF kredilerinin kullanımıyla ilgili Hazine Bakanı’nın eleştirilerinin sorulması üzerine “Merkez Bankası, Bankalar Birliği, BDDK ellerinde... Gerçek ihracatçıya, gerçek imalatçıya, gerçekten ihracatını yapabilmek için finansmana ihtiyacı olan arkadaşlara destek olunması lazım. Burada Eximbank önemli. Eximbank bize çok destek oluyor. Eximbank’ımız iyi ki varmış diyorum; çünkü ihracatçının gücünü, yatırımını, finansmanını şu an Eximbank taşıyor” diye konuştu.

KAMU BANKALARINDA SÜREÇ UZUYOR

Eximbank gibi devlet bankalarının da kefalet karşılığı ve şirketlerin tüzel kişiliklerinin teminat olarak kullanıldığı bir yapıyla kolay finansmana ulaşmalarını sağlayabileceğine işaret eden Tecdelioğlu “Şu an kredi faizleri çok yüksek. Bu faizlerle yatırım yapabilmek, borçlanmak, işletme sermayelerine katkıda bulunmak çok zor. Onun için işletmeler maalesef şu an elindeki güçleriyle dönebiliyorlar. Son bir ayda bir geriye çekilme var. Yani yüzde 32-34 bandından 27-28’ler hatta 25’lere kadar düştü. Bir ayda yaklaşık 5-6 puanlık bir gerileme yaşandı. Biz bunun önümüzdeki günlerde daha da gerileyebileceğini hatta bir kaç ay sonra 20’nin altına düşeceği ile ilgili beklentimiz var. Bir yılın üzerinde şu an kredi bulamıyoruz. Biz yüzde 20’nin altında ve uzun ölçekli kredi bekliyoruz. Yüzde 20’nin altındaki kredi yatırım iştahını daha artırır, borçlanmayı hızlandırır” ifadelerini kullandı. Kamu bankalarında bürokrasinin ağır işlemesi nedeniyle kredi süreçlerinin 3-6 aya yayılabildiğini anlatan Tecdelioğlu, kamunun biraz daha hızlı hareket edip kendilerinden gelen taleplere hızlı cevap vermesi gerektiğini kaydetti.

ÇİN 3 GÜN ÇALIŞIYOR, 4 GÜN KAPALI

Enerji sıkıntısının Uzak Doğu’da da olduğunu belirten Çetin Tecdelioğlu, şöyle devam etti: Hâlâ Çin üç gün çalışıyor, dört gün kapalı. Çin’de de Avrupa’da da enerji maliyetleri çok yüksek. Türkiye’de geçmiş dönemde çok bastırıldığı için maalesef son dönemde hızlı bir yükselişe geçti. Yüzde 400’e varan doğalgaz artışı, yüzde 200 küsura varan elektrik fiyat artışından bahsediyoruz. Bunlara bizim yetişebilmemiz, para olarak karşılayabilmemiz, bunlarla maliyet yapıp rekabet etme gücümüz zor. Ama hızlı teslimatımız, pandemide işletmelerimizi kapatmamızdan dolayı Türkiye’ye gelen bir talep var. Elimizde 3-4 aylık sipariş var. Finansmana erişimi rahatlatırsak işletme sermayelerimizle rahat yol alabiliriz. Değerli metallere ulaşımı kolaylaştırabilirsek, işletmelerimizdeki stoklarımızı makineye, inşaata ve yatırıma çevirebiliriz.

TAMAMLAYICI SEKTÖRLERE KOMİTELER KURULACAK

HISİAD’ın ‘Dernekler Buluşması’na; Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) Başkanı Tekin Çınar, İstanbul Dökümcüler Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi (İSDÖK) Başkanı Aziz İyiokur, Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) Yönetim Kurulu Başkanı Şahan Eçin, Silivri Sanayi ve İş Adamları Derneği (SİAD) Başkanı Hakan Kocabaş ve Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAB) Yönetim Kurulu Üyesi İlker Teoman katıldı. HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu “Bizler yeni dönemde ihracatımızın gizli güçleri tamamlayıcı sektörlerimiz olan kalıp, mobilya aksesuarları, döküm gibi birçok sektörümüze komiteler oluşturacağız. Katma değerli ihracatımızı daha da artırmak adına dünyadaki fırsatları iyi analiz edeceğiz ve kurulan bu komiteler sayesinde daha fazla ihracat gerçekleştireceğiz” dedi.

Yatırımcının teminat problemi giderilecek Mega endüstri bölgelerinin kurulması ve bu bölgelerdeki yatırımların cazip hâle gelmesi için yeni teşvik mekanizmaları devreye girecek. Endüstri bölgelerinde yatırımcılara tahsis edilen kamu arazileri için süresiz irtifak hakkı verilmesi ve bu tahsislerin teminat olarak gösterilmesine imkân verecek düzenlemeler yapılacak.

İş dünyasından bankalara: Yatırım yapacaksak kredi faizlerini düşürün Merkez Bankasının politika faizini yüzde 14’e çekmesine rağmen, özel bankaların yıllık ticari ve tüketici kredi faiz oranları yüzde 35-40 seviyesi ile tarihî zirveleri gördü. Yaşanan bu çelişkiye tepki gösteren iş dünyası temsilcileri “Yatırım, üretim ve ihracat yapacaksak, bankalar taşın altına elini koymalı” diyor..