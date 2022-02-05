Türkiye Gazetesi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'haftalık izin' kararı Yargıtay'dan geldi. İşten çıkarılan işçi, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücretini tahsil etmek için İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Patron, davanın reddini istedi ancak mahkeme, davanın kabulüne karar verdi.

YİRMİ DÖRT SAAT DİNLENME HAKKI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, davalı tarafından hafta tatili izinlerinin toplu şekilde kullandırıldığına dair bir kısım belgeler sunulduğuna dikkat çekti. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, hafta tatilinin toplu kullandırılabileceğine ilişkin hüküm bulunmadığı, bu belgelerdeki izinlerin bir kısmının 1 günden fazla olduğu, ilgili olduğu dönemde 1’er hafta tatili günü şeklinde hesaplama dışı tutulduğu hatırlatıldı.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 46’ncı maddesinde, işçinin tatil gününden önce aynı yasanın 63'üncü maddesine göre belirlenmiş olan iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla, yedi günlük zaman dilimi içinde yirmi dört saat dinlenme hakkının bulunduğu vurgulandı.

"HAFTA TATİLİ BÖLÜNEREK KULLANDIRILAMAZ"

Yargıtay kararında şöyle denildi:

"İşçinin hafta tatili gününde çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kazanacağı hüküm altına alınmıştır. Hafta tatili izni kesintisiz en az yirmi dört saattir. Bunun altında bir süre için haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. İşçinin toplu olarak izin kullandığı dönemde çalışması karşılığı olmayan 1 yevmiye tutarındaki ücretin de davacıya ödendiği dikkate alındığında davacıya sadece 0,5 yevmiyesi kadar ödeme yapılmalıdır. Buna göre de, mahkemece davacının toplu olarak kullandığı izinlerin hafta tatilinden sayılmayan ve fiilen çalışılmayan her bir günü için, 0,5 yevmiye üzerinden hesaplama yapılmalı ve bu suretle davacının hafta tatili alacağı belirlenmelidir. Anılan hususun gözetilmemesi hatalı olup bozma sebebidir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

Erdoğan'dan kamu işçilerine ek zam müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçilerine yüzde 2,5'luk bir zam daha yapılacağını duyurdu.

Yargıtay'dan emsal karar: Mesai arkadaşına ‘beceriksiz’ diyen işçi kovuldu Milyonlarca özel sektör çalışanın ilgilendiren karara imza atan Yargıtay mesai arkadaşına ‘beceriksiz’ ve ‘cehalet abidesi’ şeklindeki ifadeleri kullanan işçinin ifadelerini fesih sebebi saydı.

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı Çalıştığı markette yere düşen köfteleri satışa hazırlayan kasap, doğruluk ve bağlılık ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle kovuldu. Mahkemenin yolunu tutan kasap için Yargıtay'dan emsal bir karar geldi. Yargıtay kararına göre kasabın yıllık izinlerinin ücret olarak ödenmesine karar verildi.