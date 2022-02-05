Türkiye Gazetesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Bitcoin piyasaları için 10 gün önce açıklamada bulunmuştu. “Şubat ayında güzel haber verecekler” diye konuşan Memiş, dün gece yaptığı açıklamada, “Heyecan yapmayın, tepki yükselişi bu ay ABD’den gelecek haber ile yükseliş başlar” ifadeleri ile Bitcoin yatırımcılarını sevindirdi

2022 YILI TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarda 2022 yılı tahmini açıkladı. Doların 18 liraya yükseldiği zaman “Dolar ve altın çökecek” ifadelerini kullanan Memiş, 'Altın nasıl 1450 lira olacak?" sorusuna cevap verdi.

ALTIN İLE DOLAR ARASINDA SAVAŞ OLACAK

2022 yılında FED ile altın arasında adeta bir savaşın başlayacağını dile getiren Memiş, “Enflasyonu fiyatlamak isteyen bir ons altın olacak” dedi. Memiş, “Yatırımcılar sürekli altın almak isteyecek, çünkü enflasyonun sürekli yükseldiğini görecekler. FED’de altını baskılamak için sürekli faiz artırım politikası uygulayacak. Altın ile dolar arasında böyle bir savaş olacak” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN TAHMİNİ

2022 yılında ons fiyatlarının 1960 hatta 2000 dolar seviyelerini test edilme ihtimalini çok kuvvetli gördüğünü ifade eden Memiş, altının hiçbir zaman yatırımcısını üzmediğini dile getirdi. Memiş ayrıca, “1960 hatta 2000 dolar seviyesindeki ons altın ve FED’in faiz kararıyla tüm dünyada doların değer kazanacak olması nedeniyle gram altın fiyatı üzerinde yaptığım çalışma bana yıl içinde gram altının 1450 lirayı göreceğini işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

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