Türkiye Gazetesi

Hafta sonu balık tezgahları hareketlendi. Vatandaşlar 3 balık çeşidinde tek fiyatla karşılaştı. Balık satıcıların ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Balık satıcısı Mustafa Bütüner, “Balık fiyatları güzel şu anda. Şu an ilgi gayet iyi. Hamsi ve mezgit çok satılıyor. Şu an denizlerde hamsi bolluğu var. Bir ara duraksamıştı. Şu an bol çıkıyor ama 20 TL’nin altına düşmez” dedi.

NE ALIRSA 15 TL

Balık satıcısı Fazıl Altun, “Şu anda ne alırsan 15 TL. Hamsi geri döndü. 25 TL’den satılıyor. Barbun, mezgit, istavrit var hepsi 15 TL. Balıklar bol her şeye bakarak vatandaşın cebine balık daha uygun geliyor” diye konuştu.

Hamsi bereketi sürüyor, kilosu 25 TL'den satılıyor Karadeniz'de kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle özellikle son iki haftadır başlayan hamsi bereketi sürüyor. Balıkçılar, hamsinin 1 ay daha avlanacağını tahmin ediyor.

İstavrit 20, hamsi 25 TL’ye düştü Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde istavritin kilosu 20 liraya, Karadeniz hamsinin kilogram fiyatı ise 25 TL’ye geriledi.