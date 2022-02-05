Türkiye Gazetesi

Kripto paralar akşam saatlerine doğru yükselişe geçerken Bitcoin, Ethereum fiyatları fırladı! 4 Şubat Cuma akşam saatlerinde kripto paralarda büyük bir yükseliş yaşandı. Kripto paralar değer kazanırken Bitcoin 40 bin doların üzerine çıktı, Ethereum ise 3 bin dolara yaklaştı.

Bitcoin yüzde 9'luk Ethereum yüzde 13'lük değer kazandı.

Solana yüzde 10.23'lük yükselişle 116.29 dolara çıkarken, Dogecoin yüzde 5,53 yükselişle 0.1484 cente çıktı.

Binance coin 423 dolardan işlem görürken, ADA 1,15 dolar seviyesinde yer alıyor.

BITCOİN NE KADAR?

Bitcoin dün akşam saatlerinde yüzde 9'luk değer kazanırken saat 22.45 sularında 40 bin 203 dolardan işlem görmüştü. Bitcoin, 5 Şubat 2022'de ise yüzde 9'luk artışla 41 bin 400 dolar seviyesine yükseldi. Böylece Bitcoin, 21 Ocak'tan bu yana ilk kez 40 bin doları aşmış oldu.

Bitcoin bugün yüzde 9.30 yükselişle 41 bin 500 doların üstüne çıktı. Bitcoin bu seviyeleri en son 21 Ocak'ta görmüştü.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum en son yüzde 13'lük değer kazanırken dün akşam saat 22.45'te 2 bin 942 dolardan işlem görmüştü.

Ethereum son dakika yükseliş haberlerine göre yüzde 6'lık artışla 3 bin dolar seviyesini aşarak 3 bin 10 dolarlık fiyata ulaştı.

En yüksek hacimli ikinci kripto para Ethereum yüzde 6,41 yükselişle 3,012.80 dolara yükseldi.