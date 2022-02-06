Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2 kayıpla 1.943,81 puandan tamamladı. En çok yükselen hisse, yüzde 13,24 ile Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Onu yüzde 12,20 ile ARD Grup Bilişim ve yüzde 8,96 primle Girişim Elektrik izledi. En çok değer kaybedenler ise yüzde 10,48 ile Eczacıbaşı İlaç, yüzde 8,79 ile Global Yatırım Holding ve yüzde 8,36 ile TAV Havalimanları Holding şeklinde sıralandı. Bu arada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen hafta yüzde 1,03 artışla 785 liraya yükseldi. Dolar, 13,54 TL'de kalarak yatay seyrini sürdürdü.

Analistler “ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 467 bin arttı. Beklenti, 150 bin civarında artış yönündeydi. Beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşen bu rakam, FED'in sıkılaşma takviminde bir aksamaya sebep olmayacak. Ancak kripto varlıklar ve ons üzerindeki baskı hafifledi. Borsa için ise destek bölgelerindeyiz. Tepki alımları gelebilir” görüşünü dile getiriyor.

Kripto paralarda düşüş! Borsalardan Bitcoin çıkışı arttı Kripto para birimlerinde satış rüzgarı devam ediyor. Son haftalarda yükseliş trendine giren lider kripto para birimi Bitcoin, 39 bin doların üzerine kadar çıkmıştı. Fed’in faiz artırma sinyalleri ile kripto paralara getirilen yasaklarla Bitcoin sert bir düşüş yaşadı. Tarihi zirvesinden yüzde 50’ye yakın oranda uzaklaşan Bitcoin, yerinde saymaya devam ediyor. Bitcoin’deki bu sert düşüş altcoinlerede yansımış durumda.

Borsaya da bahar gelir mi? Hangi sektörler öne çıkacak? Enflasyonist ortamda "paranın değerini nasıl koruruz" diye sorarken, borsa da önemli alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Endeks, aralık ayındaki 2.407 zirvesinin yaklaşık yüzde 15 altında seyrediyor. Artan kârlar ile birlikte dolar ve değerlemeler bazında yaşanan ucuzluk, pozitif beklentiler... FED baskısı ve jeopolitik risklere rağmen 2.000 puanın üzerinde kalıcı olursak, isabetli sektörlerde orta-uzun vadeli pozisyonlar kazanç vadedebilir.