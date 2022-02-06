Türkiye Gazetesi

Dünyada pandemi devam ederken, bu süreçte “normalleşme” ile birlikte yaşanan talep patlaması, küresel enerji arzının da “yetersiz” kalmasına sebep oluyor. Artan talep ve yükselen fiyatlara sert geçen kış şartları da eklenince, enerji kısıtlamalarından Türkiye de etkilenmeye başladı. İçeride Karadeniz gazı, Akkuyu NGS, gaz depolama sahaları ve yenilenebilir enerji yatırımları gibi çalışmalar sürerken; geçtiğimiz ay İran’dan “teknik sebepler ileri sürülerek” gaz akışının kesilmesinin etkileri takip ediliyor. Ankara da alternatif arayışlarını hızlandırdı. Bu amaçla yürütülen temaslarda, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) kapasitesinin artırılması gündeme geldi. Konuyla ilgili önemli gelişme, Bakü’de gerçekleşen Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Kurulu Toplantısı’nda yaşandı. Toplantılara katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TANAP’ın kapasitesinin artırılmasının gündemde olduğunu belirterek “Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Enerji Bakanı Şahbazov, arama ve üretim tarafında yatırımlara hız verdiklerini, bu hattı besleyecek gazı çok kısa süre içerisinde sisteme basabileceklerini ifade ettiler. Biz de kapasite artışını desteklediğimizi ülke olarak ifade ettik. Avrupa'dan da benzer talepler var. İnşallah yeni bir kapasite TANAP üzerinden gerçekleşmiş olacak” dedi.

31 MİLYAR METREKÜP

TANAP’ın da içinde bulunduğu Güney Gaz Koridoru Projesi’nin geleceğini paydaş ülkelerin yetkilileri ile değerlendirdiklerini aktaran Bakan Dönmez “TANAP sadece Türkiye'nin değil, Avrupa’nın da arz güvenliğine katkı sağlıyor. Şu anda yıllık 16 milyon metreküplük akışı söz konusu. Bunun 6 milyar metreküplük kısmını Türkiye'de kullanıyoruz, kalan 10 milyar metreküplük kısmı Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'ya gidiyor. Çok kısa süre geçmesine rağmen 2018’de birinci fazını devreye aldık, Eskişehir’deki akışını sağladık, 2019’da gazı Edirne’de teslim ettik, 2020’de de İtalya’ya ulaşmış oldu. Bugün artık TANAP’ın kapasitesinin artırılması konusunu konuşuyoruz. Boru hattı dizayn edilirken yıllık 31 milyar metreküp kapasiteli olarak planlanmıştı. İlerideki arz ve talebe göre bu artış yapılacaktı. Belki de şimdi fazla bir süre beklemeden, boru hattının projelendirildiği bu kapasiteye çıkacağını birlikte göreceğiz” dedi.

HAZAR'DA YENİ PROJE

Bakan Dönmez, TANAP'la sadece Azerbaycan gazının değil, bölgedeki diğer ülkelerin gazının da Avrupa'ya taşınma imkânı olacağını belirterek “Nitekim Azerbaycan Enerji Bakanı, Türkmenistan’la ortak işletecekleri Dostluk Gaz Sahası’nda da üretime geçmeyi planladıklarını söyledi. Bizim de Türkmenistan’la uzun yıllara dayanan dostluğumuz ve doğalgaz anlaşmamız var ama uygun bir güzergâh ve boru hattı bulunamadığı için bugüne kadar gelmemişti. Belki önümüzdeki yıllarda Hazar geçişli bir proje hayata geçtiğinde, bölge ülkeleri yeni bir kaynağa daha kavuşmuş olacak” değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE'YE EKSTRADAN 5 MİLYAR METREKÜP

Bugün TANAP'tan tedarik edilen toplam gazın yüzde 37,5'ini Türkiye alıyor. Bu boru hattı, +15 milyar metreküp ile, 31 milyar metreküp olan tam kapasitesiye ulaşınca, Türkiye'nin de ekstradan yaklaşık 5 milyar metreküpe kadar gaz alabileceği hesaplanıyor.

VANALAR AÇILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez (sağda), Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bir araya geldi. Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya transfer eden TANAP, 2018 yılında devreye alınmıştı. Şahdeniz sahasındaki gazın transferinde kullanılan hat, şu anda 16 milyar metreküp kapasite ile çalışıyor. Yeni kaynakların şebekeye verilmesiyle birlikte 31 milyar metreküpe ulaşılması öngörülüyor.

Bakan Dönmez: Abonelerin yüzde 93’üne enerji akışı sağlandı Isparta’da 2 gündür elektrik kesintisi sorunun çözülememesi üzerine bölgeye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Şu an itibarıyla ilimiz genelinde bulunan 299 bin elektrik abonesinin yaklaşık yüzde 93'ü enerjili durumdadır." dedi.

Enflasyonu yüksek enerji fiyatı çarptı Yıllık enflasyonun yüzde 48,69 olarak açıklanmasının ardından, TCMB’nin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı.