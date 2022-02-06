Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası (FED)’in faiz kararının ardından düşüşe geçen ons altın, tekrardan toparlanarak 1800 doların üzerine çıktı. Pazartesi günü 1785 dolar ile 1799 dolar arasında sıkışan ons altın, kapanışı 1798 dolar seviyesinde yaptı.

ONS ALTIN TOPARLANMA SÜRECİNDE

Ons altın toparlanma sürecinde en yüksek seviyesini son işlem gününde ulaştı. Ons altın, Cuma günü en düşük 1792 dolara kadar çekilse de, en yüksek 1814 dolar seviyesine ulaşarak haftalık rekorunu kırdı. Ons altın kapanışta ise 1807 dolar seviyesine çekildi. Ons altında yaşanan yükselişte ABD istihdam verisi etkili oldu.

GRAM ALTIN KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Gram altın ise geride kalan haftayı yükselişle kapattı. Haftanın ilk gününde 766 TL ile 781 TL arasında gidip gelen gram altın, günü 768 TL seviyelerinde kapattı. Hafta ortasında da yükselişini devam ettiren gram altın gün içerinde en düşük 771 TL, en yüksek ise 789 TL'ye çıktıktan sonra kapanışta 781 TL değerini aldı.

Gram altın yükselişine perşembe günü de devam etti. 793 TL'ye kadar yükselen gram altın en düşük 781 TL değerini aldıktan sonra 786 TL seviyesinde günü tamamladı.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Kripto para piyasası ise yaşanan sert düşüşün ardından toparlanma sürecine girmiş durumda. Lider kripto para birimi olan Bitcoin, son bir haftada yüzde 8’in üzerinde değer kazandı. Son 24 saatte ise yüzde 0.3 değer kaybederek 41 bin 400 doların üzerinde bulunuyor.

ETHEREUM

Bitcoin'in ardından ikinci sırada yer alan Ethereum'da yaşanan artış ise Bitcoin'den daha fazla. Ethereum son bir haftada yüzde 15'in üzerinde değerlenerek tekrar 3 bin dolar seviyesinin üzerine döndü.