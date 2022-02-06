Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz kasım ayının ortalarında 68.900 dolar ile zirve noktalarını gören ve o tarihten sonra düşüşe geçerek, ocak ayında 32.900 dolara kadar gerileyen Bitcoin; hareketli bir hafta sonu geçiriyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz artışına yaklaşması ve jeopolitik risklerin artması sebebiyle "düşüş baskısı" yaşayan Bitcoin; olumsuz beklentileri son iki haftada 33-37 bin dolar bandında fiyatladı. Cuma günü 37.300 dolardan hızla yükselişe geçen Bitcoin, 41 bin doları da aştı. Son 2 günlük süreçte ise yukarıda 41,700-41,900 bandını test eden Bitcoin, aşağıda 41 bin doların altına sarkmadı. Şimdi yatırımcılar merak ediyor; Bitcoin nereye gidiyor? Bitcoin'de yükseliş devam edecek mi?

'FLAMA FORMASYONU' OLUŞUYOR

Analistler "Bu yatay görünüm, teknik analizde 'flama' formasyonunu çağrıştırıyor. Bu formasyona göre; dipten gelen tepkinin ardından belli bir fiyat bandında hareketler, birkaç gün yatay seyrediyor. Grafik üzerinde bu sıkışmışlık, bir flama görüntüsünü andırıyor. Bitcoin'de de 2 gündür bu yaşanıyor. Aşağıda 41 bin, yukarıda 41 bin 900 bandında bir 'flama' oluşuyor gibi... Şayet fiyatlar yukarı yönde bu 'flama'nın üzerine çıkarsa, 'flama'nın 'gövde' seviyesi kadar bir yükseliş söz konusu olacak. Bitcoin'de cuma günü, yaklaşık 4500 puanlık bir 'gövde' oluştu. Bu durumda Bitcoin'de 'flama'nın üst direnci olan 41 bin 900 seviyesi hızlıca yukarı geçilirse, 'gövde' kadar yani bir 4500 puanlık yükseliş daha yaşanabilir. Yani 46.400 dolara kadar yükselişin önü açılabilir. Şayet 'flama'nın alt seviyesi olan 41 bin puanın tekrar altına sarkma olursa, formasyonun gerçekleşme ihtimali de zayıflar" görüşünü dile getiriyor.

BU SEVİYELERE DİKKAT!

Formasyonun gerçekleşmemesi halinde 39 bin 700 dolar seviyesinin kuvvetli bir kanal desteği vazifesi göreceğini de belirten analistler, "39 bin 700 dolar, bu hafta takip edeceğimiz önemli bir seviye... Bitcoin bu seviyenin üzerinde kaldıkça, yükseliş hevesi devam edecek. 5 günlük hareketli ortalama da, tam olarak bu seviyeden geçiyor. Üstelik 22 günlük hareketli ortalamalar, 38 bin 890 dolar gibi düşük bir seviyede kaldı. Teknik göstergeler, şu anda 'balina'ların alım iştahının yüksek olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulunuyor.

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