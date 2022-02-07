Türkiye Gazetesi

Dolar/TL yaklaşık bir aydır 13,28-13,63 bandında yatay seyrediyor. Dolar yeni haftaya da bu 13,56 civarında başladı.

Euro/TL de 15,50'nin hemen üzerinde hareket ediyor.

Piyasalarda veri gündemi, corona virüs süreci, enerji zamları ve kesintileri takip edilmeye devam ediliyor.

Bu haftanın veri gündeminde ocak ayı nakit bütçe ve piyasa katılımcıları anketi, aralık ayı işgücü, cari denge, sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Hadise'ye kötü haber: 40 bin dolarlık yüzüğüne el konulabilir İş adamı Mehmet Dinçerler'in ünlü popçu Hadise'ye evlenme teklifi ederken taktığı 40 bin dolarlık yüzüğe, borcu sebebiyle el konulabileceği iddia edildi.