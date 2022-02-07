Türkiye Gazetesi

Yaşlı aylığı ve engelli aylığı alanları ilgilendiren açıklama ​Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Bakan Yanık, Şubat ayı içerisinde yaklaşık 1 milyar 31 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını kaydederek, ödeme dönemi içerisinde yaklaşık 799 milyon TL de engelli aylıkları ödemesi yapacaklarını ifade etti.

FARK İLE BİRLİKTE HESAPLARA YATIRILIYOR

Yaşlı aylığı ve engelli aylıkları kapsamında toplamda 1 milyar 830 milyon TL bir ödeme yapacaklarının altını çizen Bakan Yanık, "Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 TL’den 1.084 TL’ye, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 TL’den 865 TL’ye yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 TL’den 1.298 TL’ye yükseldi. Bu doğrultuda Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını Ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte hesaplara yatırıyoruz" açıklamasında bulundu.

SON TARİH 9 ŞUBAT

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Şubat yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını 9 Şubat tarihine kadar sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını kaydetti.

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelere 'tatil' düzenlemesi Son dakika haberine göre; SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerde düzenlemeye gidildi. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre; aylık ödemeler resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödenecek.