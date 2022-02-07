Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir fiyat artışı yaşandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorine zam geldiğini duyurdu.

80 KURUŞ ZAM YAPILDI

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 80 kuruş zam yapıldığı belirtildi. Söz konusu zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Petrolde yükseliş hız kesmiyor! Akaryakıta yeni zam mı geliyor? Küresel çapta ortaya çıkan akaryakıt krizi, Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. 8 yıl aranın ardından Brent petrol 93 dolara kadar çıkarken arz kaygıları ve jeopolitik riskler sebebiyle devam eden yükseliş pompa fiyatlarına da yansıyacak. ,

LPG'ye zam: Bu geceden itibaren geçerli olacak Akaryakıt fiyatında yeni artış yaşandı. LPG fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 40 kuruş zam geldi.