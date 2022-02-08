Türkiye Gazetesi

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi'nin 384 kilometresi otoyol, 42 kilometresi ise bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 kilometrelik güzergâhı kapsadığını hatırlattı. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir gibi nüfusu yoğun illeri ilgilendiren otoyolun, bölgede gündelik hayatı ve ekonomiyi daha da canlandırdığını, sanayinin gelişmesine katkıda bulunduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu “Ticari limanların da varlığı sebebiyle Türkiye’den yapılan ihracat ve ithalatın önemli bir kısmı bu bölgeden gerçekleşiyor. Ulaşımda sağlanan bu kolaylıklar sonrasında da gelişim sürdürülüyor. Proje, üretim sektöründe gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) 8,5 milyar liralık katkı sundu. Otoyol güzergâhı üzerinde sekiz yeni organize sanayi bölgesi (OSB) konumlandırıldı. Yatırımcılar için çekim merkezi hâline gelen bölgede bulunan 13 OSB'de ise 2.635 hektarlık genişleme yapıldı, burada da 54 bin personel istihdam ediliyor” dedi.

Otoyolla şehirlere daha kısa mesafede ve hızlı ulaşılması, bölgedeki turizm faaliyetlerini de hareketlendirdi. Proje sonrasında güzergâh üzerinde 306 yeni işletme belgeli tesis açıldı. 61 bin yatak eklendi. Bölgedeki turizm sezonu daha da uzarken turizm merkezlerinde ziyaretçi sayısı arttı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'na yoğun ilgi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşüren otoyolu “tüm etaplarının hizmete alınmasının ardından” 4 milyon 600 bin otomobil eş değeri aracın kullandığını açıkladı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 35 milyon araç geçti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 4 Ağustos'ta hizmete açılan ve İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşüren otoyolu bugüne kadar 35 milyon aracın kullandığını belirtti.