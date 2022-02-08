Türkiye Gazetesi

4 dakikalık reklam filminde Zach King ile arkadaşının uçakta cam kenarında oturabilmek için girdikleri yarışı konu ediniyor. Filmde ayrıca İstanbul Havalimanı'nın modern mimarisi, THY Business Lounge'u ve ayrıcalıklı hizmetlerini eğlenceli şekilde izleyiciye aktarılıyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Zach King gibi alanında dünyaca ünlü isimlerle çalışma yapmaya özen gösterdiklerini belirterek “Reklam filmimiz hem Türk Hava Yolları marka özümüzü hem de aktarma noktamız olan İstanbul Havalimanı’nın ihtişamını eğlenceli bir şekilde yansıtıyor” ifadelerini kullandı. THY ve İstanbul Havalimanı’ndan övgüyle bahseden King ise “Türk Hava Yollarının Business Lounge’u mükemmel. Daha önce hiçbir lounge’da bu kadar iyi bir yemek yediğimi hatırlamıyorum. Yaptığımız çekimlerde burayı en iyi şekilde seyirciye aktarabildiğimi düşünüyorum. Bu yüzden çok mutluyum” değerlendirmesinde bulundu. Daha önce THY’nin uçuş emniyeti filminde de oynayan Zach King ile gerçekleştirilen ikinci iş birliği olan reklam filminin çekimleri, 90 kişilik ekiple dört günde tamamlandı. Zach King’in toplam 65 milyon takipçisi bulunuyor.

THY'den 'Omicron' yasağı haberine yalanlama Omicron varyantı nedeniyle birçok ülkede kapanmalarla birlikte geniş çaplı tedbirler alındı. Avrupa ülkelerine giriş prosedürü de değişti. Varyantın etkisiyle Türkiye'de vaka sayılarının artması bazı Avrupa ülkelerinin yolcu kabulünde giriş şartlarını değiştirmesine neden oldu. Bu kapsamda 7 Avrupa ülkesine Türk yolcu kabul edilmeyeceği açıklandı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ise 'bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir' diyerek haberleri yalanladı.

THY, günlük 969 seferle Avrupa'da ikinci sırada yer aldı Türk Hava Yolları (THY), 24 Kasım'da günlük 969 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren 2. hava yolu şirketi oldu.