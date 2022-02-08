Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz altın fiyatlarını yukarı yönlü etkilerken, ons altın psikolojik sınır olan 1800 dolar seviyesine ulaştı. Özellikle dün gerçekleşen Fransa Başkanı Macron'un Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinden olumlu sonuçlar alınmamasıyla savaş sinyalleri körüklenmeye başladı. Krizle beraber ons altındaki yükseliş, gram ve çeyrek altının yukarı yönlü hareket etmesini sağladı. Peki Çeyrek-Gram ve Yarım altın ne kadar oldu?

FED KARARINA ODAKLANILDI

Öte yandan altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Mart ayında açıklayacağı faiz kararını odaklanmış durumda. Enflasyonun 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ABD’de yıl bazında enflasyonun yüzde 7,3 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

Fed'in kararına odaklanıldı.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ

Gram altın ise ons altının yükselmesi ve dolar kurunun dünya genelinde değer kazanmasıyla yükselişe geçti. Gram altın güne 795.9 liradan başladı. Gün içinde en düşük 794.5 lira, en yüksek de 798.1 lira seviyesi görüldü. Saat 08:02 itibarıyla 796.9 liradan alıcı buluyor.

İşte güncel altın fiyatları;

GRAM ALTIN NE KADAR?

789,60 TL alış 806,33 TL satış fiyatından işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1.289 TL alış 1.319 TL satış fiyatından işlem görüyor

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın 1.820 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

2.587 TL alış 2.639 TL satış fiyatından işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

5.158 TL alış 5.257 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.