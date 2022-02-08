Türkiye Gazetesi

Uzun süredir geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı Aile Mahkemesi’ne müracaat ederek boşanmak istedi. Kadın, geçimsizlik nedeniyle aralarında sürekli olarak tartışma yaşandığını, fikir uyuşmazlıklarının olduğunu, son sekiz aydır ayrı yaşadıklarını ve davalı hakkında iki kez evden uzaklaştırma kararı aldığını öne sürdü. Velâyetlerin kendisine verilmesini isteyen kadın, her bir çocuk yararına ayrı ayrı 250 TL, kendi yararına 500 TL nafaka ve 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep etti.

Koca ise tüm iddiaları inkâr ederek boşanmaya sebep olan olaylarda kadının kusurlu olduğunu, ortak çocukların yaşlarının küçük olması nedeniyle eşinin çalışmasını istemediğini, buna karşılık eşinin çalışma konusundaki ısrarlarını abartarak ‘evi terk etmekle tehdit’ boyutuna getirdiğini iddia etti. Çalışmaya başlayan eşinin davranışlarında zamanla değişmeler meydana geldiğini belirten koca, hatta bazı günler ‘annesinde kalacağını söyleyerek’ eşinin eve gelmediğini, birlik görevlerini yerine getirmediğini dile getirdi.

Boşanmak isteyen koca ise velâyetlerin kendisine verilmesini, her bir çocuk yararına ayrı ayrı 250 TL nafaka ile müvekkili yararına 30 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep etti.

MAHKEME 'EŞİT KUSURLU' DEDİ

Mahkeme; tarafların eşit kusurlu olduğuna dikkat çekerek, iki davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, velâyetlerin babaya verilmesine, çocuklar yararına iştirak nafakası hükmedilmesine yer olmadığına, kadın yararına 250 TL tedbir-yoksulluk nafakası ödenmesine, tarafların yasal şartları oluşmayan tazminat taleplerinin reddine karar verdi.

İki tarafından da temyize gitmesi sonrası müracaatı değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınvalidesine hakaret ederek sadakatsiz davranışlar sergileyen kadının daha ağır kusurlu olduğu gerekçesiyle mahkeme kararını bozdu. Aile Mahkemesi, yeniden yapılan yargılamada ilk kararında direndi. Taraf avukatları kararı temyiz edince bu defa devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

YARGITAY: ALDATMAK ALKOL ALMAKTAN DAHA AĞIR KUSUR

Emsal nitelikte bir karara imza atan Genel Kurul, aldatmanın alkol almaktan daha ağır kusur olduğuna hükmetti.

"Tarafların ortak iki çocuklarının bulunduğu, erkeğin eve sık sık alkollü gelmek suretiyle kusurlu olduğu, buna karşılık kadın eşin ise; kayınvalidesine ağır küfürler ettiği ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı anlaşılmaktadır" denilen kararda şu ifadeler yer aldı: Gerçekleşen bu kusurlu davranışlar karşılaştırıldığında tarafların kusurlarının birbirine denk olduğundan bahisle, eşit kusurlu sayılamayacakları, boşanmaya sebep olan olaylarda kadının ağır, erkeğin ise az kusurlu olduğu hususu tartışmasızdır. Hâl böyle olunca tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü ile dosya kapsamına uygun düşmeyen bu kusur belirlemesine bağlı olarak kadın eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmesi ve ayrıca erkek eşin tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi açıklanan yasal düzenleme ve ilkelere uygun değildir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.