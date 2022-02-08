Türkiye Gazetesi

Kış aylarında zamanın daha çok evde geçirilmesi, erken kararan hava ve ısınma problemleri gibi konular nedeniyle kabaran elektrik faturaları, her ay vatandaşların cebini yakıyor. Elektrik tasarrufunda saatin önemli olduğunu belirten Cumhuriyet Üniversitesi Enerji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Fertelli, elektriğin en ucuz olduğu zaman diliminin 22.00-06.00 saatleri arası olduğunu söyledi.

Elektrik tasarrufuna yönelik önemli açıklamalarda bulunan Fertelli, çamaşır, bulaşık ve kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletlerinin 22.00-06.00 saatleri arasında kullanılması sonucu yüzde 8 ila yüzde 14 arasında tasarruf sağlanabileceğini belirtti. Prof. Dr. Fertelli, 500 kWh'ın üstünde tüketimi bulunan abonelerin üç zamanlı tarifeye geçip, elektrik tüketimlerinin bir bölümünü gece döneminde gerçekleştirebilirlerse, elektriği puant dönemine göre yüzde 65 ucuza kullanarak toplam tüketim değerlerine bağlı olarak faturalarını yüzde 8-14 arasında azaltabileceğini dile getirdi.

EN PAHALI ZAMAN DİLİMİ 17.00-22.00 ARASI

Prof. Dr. Fertelli, elektrik faturalandırmalarında tek zamanlı ve çok zamanlı olmak üzere iki farklı tarife uygulandığını, 1 Şubat 2022 tarihli yeni düzenleme ile meskenlerde 3 zaman dilimine bölündüğünü ve her dilim için ayrı elektrik fiyatı uygulandığını belirtti.

Fertelli, "06.00-17.00 arası gündüz dönemi, elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimi 17.00-22.00 arası puant dönemi ve elektriğin en ucuz olduğu zaman dilimi 22.00-06.00 arası gece dönemidir. Az önce söylediğim iki farklı tarife alternatifi kullanıcılar tarafından fazla bilinmiyor. Aboneler mutlaka faturalarında yer alan tüketim değerlerini incelemeli, tüketimlerini daha çok gece zaman diliminde gerçekleştirenler ile tüketimlerinin belirli bir kısmını puant ve gündüz döneminden üç zamanlı tarifenin en avantajlı dönemi olan gece dönemine kaydırabilecek olanlar üç zamanlı tarifeyi tercih ederek önemli oranda tasarruf edebilirler" şeklinde konuştu.

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