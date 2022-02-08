Türkiye Gazetesi

Benzinin litre fiyatına zam geldi. Söz konusu zam, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş olarak bildirildi. Zammın, pompa fiyatlarına da yansıyacağı öğrenildi.

İLLERE GÖRE BENZİN LİTRE FİYATLARI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirket ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Motorine zam geldi Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş artış olacak.

Petrolde yükseliş hız kesmiyor! Akaryakıta yeni zam mı geliyor? Küresel çapta ortaya çıkan akaryakıt krizi, Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. 8 yıl aranın ardından Brent petrol 93 dolara kadar çıkarken arz kaygıları ve jeopolitik riskler sebebiyle devam eden yükseliş pompa fiyatlarına da yansıyacak.

LPG'ye zam: Bu geceden itibaren geçerli olacak Akaryakıt fiyatında yeni artış yaşandı. LPG fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 40 kuruş zam geldi.

Benzin ve motorine zam Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 39, motorinin litre fiyatına ise 32 kuruş zam geldi.