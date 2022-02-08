Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye Ekonomi Modeli ve atılacak adımlara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Nebati, Londraki temasları hakkında yazılı açıklama yaptı. Bakan Nebati, “Döviz kurlarında sağlanan istikrar ile birlikte ülkemizdeki enflasyonun geçici olduğu toplantılarda dile getirildi.” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, Bakan Nebati 7-8 Şubat 2022 tarihlerinde Londra’da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Toplam 2 gün süren görüşmelerde 18 varlık yönetim şirketi, 19 uluslararası kalkınma ve yatırım bankası ile 10’dan fazla özel sermaye, altyapı ve girişim sermayesi fonu ve teknoloji şirketi katılım sağladı ve toplam 100’e yakın üst düzey yönetici ile görüşmeler gerçekleştirildi.

LONDRA'DA 'TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ' SUNUMU

'Önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu'

Yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gösterilen toplantılarda, Türkiye Ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı. Buna ek olarak Türkiye Ekonomi Modeli hakkında kapsamlı bilgiler verildi ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye’nin dinamik üretim kapasitesi, güçlü büyüme performansı, sağlıklı kamu maliyesi, sağlam bankacılık sektörü ve düşük borçluluğu ile gerek bölgesinde gerek küresel çapta ön plana çıkan ve önemli bir potansiyel barındıran gelişmekte olan yıldız bir ülke olduğu toplantılarda vurgulandı. Ayrıca, döviz kurlarında sağlanan istikrar ile birlikte ülkemizdeki enflasyonun geçici olduğu toplantılarda dile getirildi.

Bankacı ve yatırımcılarla belirli periyotlarda iletişimin sürdürülmesi konusunda hem fikir kalındı.

Bakan Nebati: Londra'daki görüşmeler olumlu geçti Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Londra’da üst düzey yöneticilerle yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti” ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Nisan ayında zirve yapacak Bakan Nebati: Enflasyonun nisanda yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ediyoruz.

Bakan Nebati'den 'vergi' açıklaması! 31 Ocak'a kadar uzatıldı Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 31 Ocak'a kadar uzatıldığını açıkladı.