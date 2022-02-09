Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Pandemi ile birlikte küresel çapta baş gösteren enerji arzı sorunu tüm dünyayı tehdit eder hâle geldi. Bununla birlikte artan petrol ve doğalgaz fiyatları, ülke ekonomilerini zor duruma soktu. Son olarak İran ile Türkiye arasında yaşanan sevkiyat krizi de enerji arzının ne kadar kritik bir konu olduğunu ortaya koydu. Enerji ithalatçısı olan ülkemizde bu tür sorunların yaşanmaması adına yenilenebilir enerji yatırımlarının artması gerekliliği yeniden gündeme geldi. Jeotermal Enerji Derneği (JED) Başkanı Ali Kındap, Türkiye’nin jeotermal enerji alanında büyük potansiyeli olduğunu belirterek "Bugün Çin 20 milyon konutun enerji ihtiyacını jeotermalden karşılıyor. ABD’nin toplam enerji tüketiminde hedefi yüzde 10 jeotermale ulaşmak. Türkiye’de ise tüm tüketimin yüzde 3’lük kısmı jeotermalden karşılanıyor. Kısacası gidilmesi gereken çok yol var" dedi.

10 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Ülkemizde kurulu jeotermal enerji gücünün 1.676 MWe olduğunu söyleyen Ali Kındap “Bununla birlikte kullanıma hazır 2 bin MWe potansiyelin keşfini yaptık. Bu potansiyeli hayata geçirerek jeotermal enerji kurulu gücümüzü 5 bin MWe’ye çok hızlı çıkartabiliriz. Bugüne kadar Maden Tetkik Arama (MTA) ve özel sektörün katkısıyla (mevcut bulunan) jeotermal enerji potansiyelimiz ise 60 bin MWe’ye çıktı” dedi. Jeotermal santrallerden çekilecek hatlarda konutların ısınma ve elektrik ihtiyaçlarının karşılanabileceğini söyleyen Kındap “5 milyon konut bu enerjiden faydalanabilir. Bunun için 10 milyar doların üzerinde bir yatırım gerekiyor. Jeotermalden sağlanan elektrik, doğalgazdan sağlanan elektrikten yüzde 70 daha ucuz. Dolayısıyla faturalarda bu yönde bir düşüş gözlenebilir” dedi.

TOGG'UN PİLİ BİLE ÇIKAR

Türkiye'deki jeotermal kaynaklı elektrik üretim tesislerinden yılda yaklaşık 5 bin ton lityum elde edilebileceğini de aktaran Ali Kındap şöyle devam etti: Lityum ve bunun gibi değerli madenleri jeotermalden üretmek mümkün. Dolayısıyla bu büyük bir zenginlik. Tüm dünyada yılda 35 bin ton lityum üretimi yapılıyor. 5 bin tonunu bizim üretmemiz global pazarda bizi önemli bir oyuncu hâline getirecektir. Lityumu otomobil ve cep telefonu üreticileri talep ediyor. 5 bin ton üretim, yılda 300 milyon dolarlık bir değere tekabül ediyor. Yerli otomobilin ihtiyacı buradan karşılanabilir. Ayrıca Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı cep telefonu markalarına da satılabilir. Çok önemli bir değer.

Enerji fiyatları bir yılda üçe katlandı Türkiye’de artan enerji fiyatları, maliyet enflasyonunda önemli artışlara sebep olurken dünyada da önemli bir enerji krizi yaşanıyor.

Enerjide çözüm yanı başımızda BOTAŞ yetkilileri, Kuzey Irak’ta 900 milyar metreküp doğalgazı işaret edip “Tüm dünyayı etkileyen enerji krizinden en az hasarla çıkabiliriz. Diğer tabirle enerjide çözüm yanı başımızda...” dedi.