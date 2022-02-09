Türkiye Gazetesi

Ömer Temür | İSTANBUL

Platformun yatırımcıları arasında Gedik Yatırım, Inveo Yatırım Holding, Boğaziçi Ventures’ın yanı sıra girişim dünyasının tanınan isimleri Ömer Yücel, İzzet Halyo, Koray Bahar, Ahmet Bilgen, Orhan Bayram, Bora Şahinoğlu, Gökhan Akar, Ersin Refik Pamuksüzer, Tevfik Metin Ayışık, Haluk Nişli ve Alican Kaya bulunuyor. Erken aşama girişimlere odaklanan ve girişimlerin tüm ihtiyaçlarına 360 derece bakış açısıyla yaklaşan hiWorld, hiVC, hiBoost, Startup Borsa ve helo! adı altında dört aşamadan oluşuyor. hiVC çatısı altında erken aşama girişimlere yatırım yapmanın yanı sıra bilgi ve tecrübe de aktarılacak, hiBoost’ta globalde başarı potansiyeli bulunan iş modelleri desteklenirken Startup Borsa girişimci ile yatırımcının dijitalde buluşma noktası olacak. helo! ise girişimcilik dünyasının tüm paydaşlarına yönelik tekrarlanabilir süreçler sağlayan bir girişimcilik platformu olarak hayata geçirildi.

TOPLANTI METAVERSE'TE

Metaverse üzerinden yapılan basın toplantısında konuşan Figopara Kurucu Ortağı ve hiVC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Koray Bahar “Bugün Türkiye’de 50’nin üzerinde VC, 20’nin üzerinde yatırım şirketi ve 80’in üzerinde hızlandırma programı mevcut. Bizler de girişimcilerin, yatırımcıların ve ekosistem paydaşlarının ihtiyacı olan tüm bileşenleri bulabileceği yüksek etki ve değer oluşturmak üzerine bir dünya kurduk. hiWorld çatısı altında erken aşama girişimlerin tüm ihtiyaçlarına 360 derece bakış açısıyla yaklaşırken, girişimlere nakit yatırım dışında bilgi ve tecrübelerimizi de aktaracağız” dedi. hiVC ve hiBoost CEO’su Bora Şahinoğlu ise şu bilgileri paylaştı: hiVC çatısı altında şu ana dek 11 girişime yatırımımızı tamamladık ve bu girişimlerin değer üretme süreçlerine aktif katkı sağlamaya başladık. Hedefimiz beş yıl içerisinde fon büyüklüğümüzü 5’e katlamak, 100’ün üzerinde girişime yatırım yapan bir yapı olmak ve en az bir tane unicorn adayı girişim çıkarmak.

Türk girişimler 1,5 milyar dolarlık yatırım aldı ‘StartupCentrum 2021 Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, 2021 yılında Türkiye’deki girişimlere toplam 1,56 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Böylece yatırım tutarı 2020 yılına göre dokuz kat arttı.