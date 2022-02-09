Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | İSTANBUL

9-10-11 Şubat arasında talep toplayacak şirketin paylarının ek satış hariç yüzde 25,67’si, ek satış dâhil yüzde 28’i halka arz edilecek. Pay başına fiyatın 10,20 TL olarak belirlendiği halka arzdan 180 milyon TL gelir bekleyen şirket, elde edeceği kaynağın 80 milyon TL’sini Ankara’daki ek üretim tesisi yapımında kullanacak. PNLSN koduyla işlem görecek Panelsan, dağıtılabilir kârın en az yüzde 20’sini nakit kâr payı olarak dağıtmayı hedefliyor.

Geçen yılın ilk dokuz ayını 393.2 milyon TL satış ve yüzde 88 büyümeyle tamamlayan şirketin brüt kârı da Eylül 2021 döneminde yüzde 179 artış ile 66,2 milyon TL’ye yükseldi. Ankara OSB’deki tesisinde üretim yapan Panelsan, hem Kazakistan’ın Almatı şehrinde sandviç panel üretim tesisi hem de yine Ankara Polatlı’da bulunan mevcut tesislerinde ek bir sandviç panel üretim hattı kurmayı hedefliyor. Panelsan Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Maşlak, gelecekte İSO ikinci 500 listesinden yükselerek ilk 500’de yer almayı, AR-GE merkezi ve global ölçekte bir üretim şirketi olabilmeyi hedeflediklerini, borsada yer almakla hedeflerine yaklaşacaklarını söyledi. Panelsan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Recep Kaan Maşlak da Borsa İstanbul’da sektörü temsil eden tek firma olacaklarını ve sektörün üçüncü büyük üreticisi olduklarını belirterek “Ankara’da yapılmasını planladığımız yeni sandviç panel hattı yatırımını, halka arz geliriyle finanse etmeyi hedefliyoruz. Halka arz gelirimizin yüzde 50-55’ini ek fabrika binasının yapımında ve bu fabrikada kullanılacak üretim hattının satın alınmasında kullanmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Borsaya da bahar gelir mi? Hangi sektörler öne çıkacak? Enflasyonist ortamda "paranın değerini nasıl koruruz" diye sorarken, borsa da önemli alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Endeks, aralık ayındaki 2.407 zirvesinin yaklaşık yüzde 15 altında seyrediyor. Artan kârlar ile birlikte dolar ve değerlemeler bazında yaşanan ucuzluk, pozitif beklentiler... FED baskısı ve jeopolitik risklere rağmen 2.000 puanın üzerinde kalıcı olursak, isabetli sektörlerde orta-uzun vadeli pozisyonlar kazanç vadedebilir.