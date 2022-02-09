Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz haftalarda Fed’in faiz artıma sinyallerini vermesi ve Fed başkanının açıklamalarıyla 1780 dolar seviyelerine kadar geri çekilen ons altın, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizle tekrardan yükselişe geçti. Tekrardan 1800 doların üzerine çıkan ons altın, yarın açıklanacak olan Fed’in faiz kararına odaklanmış durumda.

Yarın ABD’de açıklanacak olan enflasyon rakamlarına yönelik beklentiler ise yüzde 7.3 oranında gerçekleşmesi yönünde. Aralık ayı enflasyonu yüzde 7 olarak gerçekleşmişti. Analistler, yukarı hareketin ivme kazanması için 1825 dolar/ons seviyesinin geçilmesi gerektiğini vurgulamaya devam ediyorlar. Buranın geçilmesi halinde spot altın için yeri hareket bandının 1836-1853 dolar/ons haline gelmesi potansiyeli olduğu vurgulanıyor.

JEOPOLİTİK RİSK ALTIN FİYATLARINI GÜÇLENDİRİYOR

Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin iki dev süper gücün karşı karşıya getirme ihtimali altın fiyatlarını güçlendiriyor. ABD, AB ve NATO’nun Ukrayna’nın yanında yer alması, Rusya’nın ise Çin’i arkasına alıp savaşa girişeceği beklentisi altın fiyatlarında yukarı yönlü bir ivme kazandırdı.

HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Fed’in yarın açıklayacak olan faiz kararı, ons altın fiyatlarında 2 haftanın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu. Ons altın güne 1827 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1824.9 dolar, en yüksek de 1828.7 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:32 itibarıyla ons altın 1828 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN GÜÇLENİYOR

Gram Altın fiyatları da ons altın ve dolardaki volatilite ile birlikte güç kazanıyor. Gram altın güne 796,6 liradan başladı. Gün içinde en düşük 795.4 lira, en yüksek de 799.1 lira seviyesini gördü. Saat 08:32 itibarıyla gram altın 797.3 liradan satılıyor.

İşte 9 Şubat güncel altın fiyatları;

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 798,22 liradan alınıyor, 798,31 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 1. 296 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.317 lirada bulunuyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.600 liradan alınıyor, 2.634 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

5 bin liranın üzerindeki konumuyla alıcısını zorlayan cumhuriyet altını ise 5 bin 183 liradan geri alınırken, 5 bin 250 liradan da satışa sunuluyor.

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Fed’in faiz kararı sonrası altında sert düşüş! Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira? Fed’in açıkladığı faiz kararından sonra altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Özellikle altının bir süredir 1800 doların üzerinde hareket ederken, Fed’in faiz artırma sinyalleri altın fiyatlarında büyük kayıplara yol açtı. Ons altın 1853 dolardan 1791 dolara kadar gerilerken kayıp yüzde 4’de yaklaştı. Ons altındaki düşüşün ardından altın yatırımcıları, yeni günün ilk saatlerinde gram altın fiyatının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç lira/TL? İşte güncel altın fiyatları…