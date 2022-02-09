Türkiye Gazetesi

Ocak ayında gelen zamlarla beraber elektrik faturaları yükselmeye başlamış, hükümet de eletrik faturalarını düşürecek indirimli bir tarife üzerinde çalışamaya başlamıştı.

Katıldığı bir televizyon programında indirimli elektrik tarifesinin detaylarını paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, kilovatsaat sınırının yükseltilmesi ve vergilendirme ile ilgili yeni düzenlemelerin olacağına işaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ.

ELEKTRİK FATURALARINA DÜZENLEME

Vatandaşın taleplerine kulak verdiklerini belirten Hamza Dağ, “Elektrik faturalarıyla ilgili bir süredir şikayet var. Ocak ayında zam durumu söz konusu oldu. Covid ve sonrası arz talep dengelerinin bozulmasıyla beraber doğalgaz ve kömürdeki artışla birlikte Enerji Bakanlığı için bir zaruret oldu. Ama sonrasında gelen birtakım taleplerle birlikte 210 kilovatsaate çıkarıldı” dedi.

DÜZENLEME YAKINDA AÇIKLANACAK

Konuyla ilgili çalışmanın Enerji Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü ve önümüzdeki süreçte açıklanacağını ifade eden Dağ, “Önümüzdeki süreçte de yine bunun da iktifa etmemesiyle birlikte ve bazı taleplerin gelmesiyle birlikte bir çalışma bakanlık tarafından yürütülüyor.” dedi.

ELEKTRİKTE YENİ TARİFE NASIL OLACAK?

Elektrik tarifesinde yapılacak olan düzenlemelere ilişkin bilgi veren Dağ, “Topyekûn hem sınırın yükseltilmesi olur hem de vergiyle ilgili durumlar olabilir hem de sübvanse durumuyla ilgili olabilir. Bu bütçe ile birlikte değerlendirme yapılacak bir pozisyon” diye konuştu.

KARADENİZ GAZI SIKINTIYI KÖKTEN ÇÖZECEK

Karadeniz gazının ve nükleer tesisin devreye girmesiyle sıkıntıların kökten çözüleceğine işaret eden Dağ, ayrıca “Dünyadaki emtia fiyatlarının da bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle inşallah temelden bir çözüm olacak” dedi.

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