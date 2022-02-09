Türkiye Gazetesi

Artan ekmek fiyatlarının ardından vatandaşlar tarafından çokça rağbet gören ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satışı gerçekleştirilen İstanbul Halk Ekmek (İHE) fiyatlarına zam geldi. İBB tarafından yapılan duyuruda, 250 gr Halk Ekmek fiyatının 2 TL olacağı açıklandı.

HALK EKMEK 2 LİRADAN SATILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız."

İstanbul Halk Ekmek vatandaşlara 1,25 TL'den satılıyordu. Fiyatın 2 TL'ye çıkarılmasının ardından söz konusu fiyat yüzde 75 zamlanmış oldu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek zammı açıklaması Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarının 4 lira ve 5 liradan satılacağına yönelik çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

Marketler ekmek ve sigara satamayacak TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak" açıklamasında bulundu

Ekmek zammına ucuz un tedbiri Serbest piyasada tonu 5 bin TL’yi gören buğday, TMO tarafından un fabrikalarına 2.650 liradan satılacak. Ofis, bu fabrikalara çuvalı 185-200 TL’den un satma şartı getirdi. Böylece ekmekte yeni zam önlenecek.

Ekmeklik buğday ve arpaya zam geldi Fırıncıları, dolaylı olarak da halkı üzecek bir haber geldi. Ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarına yüzde 20'nin üzerinde zam yapıldı.