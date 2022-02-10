Türkiye Gazetesi

Ticari işletmeler ile cemevleri başta olmak üzere dernek ve vakıfların elektrik yükünü hafifletmek üzere yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Düzenlemenin 10 gün içinde kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

ÜÇ SEÇENEK

Yeni çalışmada birkaç senaryo üzerinde duruluyor. İlk seçenek, faturanın, iş yerinin cirosuna göre düzenlenmesi. Bu formülle az kazanan az, çok kazanan da fazla elektrik ücreti ödeyecek. İkinci seçenek, yeni bir ‘ara tarife’ getirilmesi. Yani fiyatlandırması ‘Mesken’ ile ‘Ticarethane’ arasında olan, esnafa özel yeni bir tarife... Üçüncü seçenek olarak da esnafın elektrikte ödediği yüzde 18’lik KDV’nin düşürülebileceği belirtiliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Esnaflarımız, küçük işletmeler, birtakım sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler var. ‘Farklı tarife grupları oluşturulabilir mi’ diye ekibimiz çalışıyor. Bitince kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da; düşük tarifede kilovat sınırının yükseltilmesi ve vergilendirmeyle ilgili düzenlemeler olabileceğine işaret etti.

AK Parti'li Dağ açıkladı: İşte indirimli elektrik tarifesinin detayları! Yeni yıl itibariyle yükselen elektrik faturaları, vatandaşın tepkisini çekmiş hükümet de buna istinaden faturaları düşürecek yeni bir düzenlemeye girişmişti. İndirimli elektrik tarifesine ilişkin detaylar belli olurken, düzenlemenin ayrıntılarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıkladı.

Bu saat aralıklarına dikkat: Elektrik faturasında tasarrufun püf noktası Elektrik faturasında tasarrufa gitmek isteyenlere bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Fertelli, elektriğin en ucuz olduğu zaman diliminin 22.00-06.00 saatleri arası olduğunu belirterek, elektrikli ev aletlerinin bu saatler arasında kullanılması ile yüzde 8 ila yüzde 14 arasında tasarruf sağlanabileceğini söyledi.