Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 40'ı aşkın ilde gerçekleştirilecek yatırımlarla, ihracat odaklı üretim mekanizmasına dinamizm kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl gerçekleştirilecek MÜSİAD Expo ve Türk-Arap İş Zirvesi gibi projelerin değerlendirildiği toplantıda konuşan Asmalı “Bu kapsamda ilk etapta Samsun'da 7,6 milyar TL, Adana'da yaklaşık 4 milyar TL, İzmir'de 1,6 milyar TL ve Sakarya'da 660 milyon TL'lik yatırım projeleri hayata geçirildi. Şimdiden toplamda 20 milyar TL'ye ulaşan bu güven hareketinin etki alanını Yatırım Yılı çerçevesinde daha da genişleteceğiz. Söz konusu yatırım tutarının yıl içerisinde 25 milyar liraya ulaşacağını düşünüyoruz. Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketinin iş gücü piyasasına da ciddi katkı sağlayacağına inanıyor, ilk etap yatırımımızla toplamda 25 bine varan ilave istihdam oluşturmayı amaçlıyoruz. Özellikle ithalatı ikame edecek ürünlerde yatırım yapmayı istiyoruz” dedi.

Büyükşehirlere göçü durdurmak ve tersine göç sağlamak istediklerini dile getiren Asmalı, bu kapsamda 2022'de Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Mersin, Samsun, Karabük, İzmir ve Kayseri gibi illerde üyelerinin yatırımlarını hayata geçireceğini anlattı.

DOLAR KURU 11-12 TL OLMALI

Kurun seviyesinin 90’lı yılların bile üzerinde olduğuna işaret eden Asmalı, en azından oynaklığın gitmesinin sanayiciyi memnun ettiğini ifade etti. Asmalı “Sanayimizin ilk isteği kurdaki oynaklığın son bulmasıydı. En azından kur korumalı TL mevduat hesabıyla bu sağlandı. Sanayiciler bu durumdan memnun. Ancak biz kurun ithalatı özendirici seviyede aşağılara gelmesini doğru bulmuyoruz. 11- 12 TL seviyeleri belki daha uygun bir seviye olabilir” diye konuştu.

YUVAM’I GURBETÇİYE ANLATIYOR

Kur korumalı TL mevduat hesabına MÜSİAD üyelerinin ilgisini değerlendiren Asmalı, şu anda bu hesapta 313 milyar TL civarında bir büyüklüğe ulaşıldığını, bankalar içinde olumlu olan uygulamanın mevduatın ortalama kalış süresini 40-45 günün üzerine taşıdığını ifade etti.

Kendilerininde altın ve bir miktar yabancı parayı kur korumalı mevduata geçirdiğini anlatan Asmalı “Çok avantajlı bir uygulama. Vergi istisnası da var. Devletimizin verdiği bu fırsatı tüm sanayicilerimizin, iş adamlarınız ve vatandaşlarımızın değerlendirmesi gerekiyor” diye konuştu. Gurbetçi vatandaşlar için oluşturulan YUVAM hesaplarına ilişkin de Asmalı, “TCMB Başkanı’mız ile 40'ın üzerinde yurt dışı şube başkanımızın da katılımıyla çevrim içi toplantı gerçekleştirdik. Orada YUVAM hesabı detaylı olarak anlatıldı. Dün de Frankfurt şubemizin ev sahipliğinde Avrupa'da olan Türk asıllı iş insanlarının katılımıyla geniş bir toplantı yaptık. Bu çağrıya başta yurt dışındaki MÜSİAD üyelerimiz olmak üzere gurbetçilerimizin ve iş adamlarımızın destek vereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı

FAİZ AŞAĞIYA ÇEKİLMELİ

Kur korumalı TL mevduat hesaplarında tüzel kişilerin yatırımında minimum 6 ay olan vadenin bireyselde olduğu gibi 3 aya düşürülmesini istediklerini ifade eden Asmalı, şöyle konuştu: Ülkemizdeki sanayicinin, yatırımcının üretim yapmak için işlerini büyütmesi gerekiyor ve bu noktada uygun maliyetli finansmana erişim kolay olmalı. Rekabet ettiğimiz gelişmiş Avrupa ülkeleri yüzde 1-2 seviyesinde kredi kaynağı bulurken, bizim yüzde 14'ler hatta reel sektörde yüzde 25'in üzerinde yüzde 30-32 rakamları söz konusu. Bu durum sanayicimizin yatırımının önündeki en büyük engellerden. Mutlaka aşağıya çekilmesi gerekiyor.

ELEKTRİKTE İNDİRİM TALEBİ

Mahmut Asmalı, KOBİ ölçeğindeki firmaların ve hane halkının elektrik fiyatları artışından daha az etkileneceği bir sübvansiyonun tekrar gündeme alınmasını hararetle savunduklarını belirterek “Bu zor kış şartlarında elektrik fiyatlarında bir miktar daha indirim olması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

İDLİB'E MÜSİAD KÖYÜ

MÜSİAD Expo 2022 Ticaret Fuarı ile kıtaları birleştirecek bir ticaret ağı oluşturacaklarını anlatan Asmalı “TürkArap İş Zirvemizi de bu kapsamda İstanbul dışına taşıyarak, bölgesel dinamiklere dokunmayı amaçlıyoruz. 27-29 Mayıs'ta Gaziantep'te gerçekleşecek Türk-Arap İş Zirvesi ve 2-5 Kasım'da düzenlenecek MÜSİAD Expo 2022 gibi organizasyonlar, ülkemize katma değer sağlayacak ve yeni yatırım projeksiyonlarının devreye alınması sürecini hızlandıracak” dedi.

Gelecek ay Libya’ya büyük bir iş adamı heyetiyle gideceklerini kaydeden Asmalı, Suriye’nin İdlib şehrinde de 1.000 adet 40 metrekarelik biriket evlerden MÜSİAD köyü kuracaklarını vurguladı.

MÜSİAD üyelerinden 15 milyar liralık dev yatırım hamlesi MÜSİAD, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 40’tan fazla noktada 15 milyar liranın üzerinde yatırımı kapsayan "Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi"ni başlattı. Söz konusu hareket ile Anadolu'daki yatırım faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

MÜSİAD Genel Başkanı: Kurda bu seviyeyi yüksek buluyoruz Türkiye’de düşük kurdan dolayı yıllardır üretim çarklarının dönmediğini ve ithalata bağımlı hâle gelindiğini anlatan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, kurdaki ani oynaklıkları da istemediklerini ifade etti. Asmalı, “Dolarda 12-13 TL’ler çok yüksek. Yıl sonu için dolar kurunun 8,5-9 TL bandında olması mantıklıdır” dedi.