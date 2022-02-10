Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Pandemi sebebiyle zor günler geçiren turizm sektöründe bu yıl rekor geliyor. İç piyasada en az 10 milyon yerli turistin tatil yapması beklenirken, erken rezervasyonla satışlar son üç ayda yüzde 40 arttı.

EMITT 2022 Fuarı’nda değerlendirmelerde bulunan Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, aşılanma hareketiyle birlikte salgında hızlı bir yol katedildiğini belirterek “Dünya yeniden seyahat etmek için sabırsızlanıyor, dolayısıyla önümüzdeki dönemde turizmde güçlü bir hareket olacağını öngörüyoruz ve bu süreçte en büyük ilgi görecek ülkelerden birinin de Türkiye olacağına inanıyoruz. Avrupa ve Rusya, 2021 Haziran ayında Türkiye’ye kapılarını açınca iyi bir ivme yakaladık, 2022’de ise Türkiye’nin kapıları bütün dünyadan misafirlere açılacak. Bu sebeple yaz sezonunda Türkiye’deki otellerde yer bulmak oldukça güç bir hâl alacak. İç piyasada 10 milyon yerli turiste ulaşılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla yerli turist için erken rezervasyon her zamankinden çok daha büyük bir önem taşıyor. Bunu öngörerek Kasım 2021’de startını verdiğimiz, yüzde 50’ye varan indirimlerin sunulduğu erken rezervasyon kampanyası beklediğimizden fazla ilgi gördü. Erken rezervasyonla satışlarımız iç piyasada yüzde 40 arttı. Bu yıl yüzde 80 büyüme hedefimiz var” dedi.

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar

2022 ALTIN YIL OLACAK

Bu yıl döviz kur ve enerji fiyatlarındaki artışa paralel otellerin maliyetlerinin yükseldiğine dikkat çeken Mete Vardar, şöyle devam etti: "Kasım ayında geçen seneye göre fiyat artışları, Jolly’nin otellerle yaptığı iş birliği sebebi ile yüzde 25-30 ortalamasındaydı, şimdi ise döviz ve diğer bütün maliyetlerdeki yüksek artıştan dolayı yüzde 40-50 seviyelerinde. Erken rezervasyon kampanyası bitiminde ise yüzde 60 ile 100 arası fiyat artışı bekleniyor. Erken rezervasyon dönemini fiyat ve yer bulma avantajı olarak mutlaka değerlendirmek gerekiyor, öyle ki 2022 senesinin son 22 yılın en önemli erken rezervasyon dönemine sahiplik edeceğini söyleyebiliriz. 2022 turizmin altın yılı olacak. Hedeflerimiz çok yüksek"

Mete Vardan erken rezervasyonla birlikte gecelik konaklama süresinin de 5,6’dan 5,8’e yükseldiğini bildirdi.

ODA FİYATLARI 700 TL'DEN BAŞLIYOR

Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz da yerli turistten yoğun bir talep aldıklarını belirterek “Fiyatlar geçen yılın yüzde 50 üzerinde. Şu anda her şey dâhil bir otelde sezonda en düşük gecelik oda fiyatı 700 TL’den başlıyor. Erken rezervasyonla 5 gece 3.500 TL’ye tatil alabilir. Ancak bu fiyat sezonda 6 bin TL’yi bulabilir. O nedenle şimdiden alım yapmalarını öneriyoruz” dedi.

Turizm gelirleri katlandı! Pandemi sebebiyle 2020’de önemli oranda gerileyen turizim gelirleri geçen yıl yüzde 100’ün üzerinde arttı. Türkiye'nin turizm geliri, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 103 artarak 24 milyar 482 milyon 332 bin dolara yükseldi.

Turizme 500 milyon liralık tatil dopingi Salgında en büyük sıkıntıyı yaşayan turizm sektörü ‘omicron’a rağmen sömestir tatilinde nefes alacak. Kayak merkezleri başta olmak üzere birçok bölgede doluluk oranları yüzde 80’in üzerine çıktı. Sadece turizm sektöründe yaklaşık 500 milyon TL’lik bir ekonomi bekleniyor.