Türkiye Gazetesi

ABD’den beklenen ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına saatler kala dolar ve altında tepki iniş çıkışları var. Kripto paralarda ise düşüş söz konusu. Peki piyasalar ABD enflasyon rakamlarından nasıl etkilenecek? Doların yükselişi devam edecek mi? Altın hangi yönde seyredecek? Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalara ilişkin çok kritik açıklamalarda bulundu.

FED MÜDAHALESİ OLABİLİR

ABD’den gelecek enflasyon verilerinin yüksek gelmesinin sürpriz olmayacağını belirten Memiş, dünyada enflasyon verilerinde bir artış yaşandığının altını çizdi. Buna paralel olarak Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) politikalarında değişiklikler olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Memiş, şunları söyledi:

“Aslında Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalarının faiz artırımı Fed’e zaman kazandırmış durumda. Fed, şahin tutumunu sergilemek ve faiz artırımına gitmek istemese de buna mecbur hissediyor. Doların dünyada değer kazanması aslında ABD’nin ekonomisini olumsuz etkiliyor. Fed, bundan memnun değil. Burada önemli olan enflasyon verileri öncesinde ters pozisyonlar ve ters fiyatlamaların olması. Ons altın fiyatı 1830 dolar seviyesinde. Ancak bu fiyatlamaların devam etmesi için ortada herhangi bir neden yok. Veriler açıklandıktan sonra herkes dolar endeksinde bir düşüş bekliyor ancak tam ters pozisyon olabilir. Özellikle bu ters pozisyonla ezberler bozulabilir.”

KAR SATIŞLARINA DİKKAT!

Veriler açıklandıktan sonra Fed’in devreye girebileceğini belirten Memiş, Fed müdahalesinden sonra dolar ve emtia fiyatlarının yerini kar satışlarına bırakabileceğini söyledi. Kısa vadede altın ve gümüşte kar satışları olabileceğini belirten Memiş, orta ve uzun vadede ons fiyatlarında yeni rekorlar görüleceğini belirtti. Memiş, kripto para piyasasında stabil bir durum gözlemlediğini kaydederek tahminlerini şöyle sıraladı:

“Kripto paralar 40 bin dolar seviyesine gerileyecek. Şubat ayının son haftasında ise yükselişe geçecek. Piyasalarda kafa karışıklığı ve belirsizlik hakim. Dalgalı seyir devam eder. Bu yüzden al-satan uzak durmak gerekiyor.”

Memiş, İngiliz Sterlini’nin de mutlaka yatırım sepetine eklenmesi gerektiğini belirterek İngiltere’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek “İngiltere’de siyasi olarak yaşanan sorunlar mevcut. Başbakan değişebilir. Kraliyet ailesinde görüş ayrılıkları olabilir. Sterlin/dolar paritesindeki gerileme uzun vadeli yatırımcılar için karlı olacaktır. Sterlin/TL paritesinde de yukarı yönlü hareketleri güçlü görüyorum” ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRACAK MI?

Memiş, önümüzdeki haftalarda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına yönelik tahminlerini şöyle açıkladı: “Merkez Bankasının faiz artırımına gideceğini sanmıyorum. Fed’in piyasalara etkisin ve Kur Korumalı TL sisteminin etkisini görmek isteyecektir.”

İslam Memiş'ten bitcoin yatırımcılarını sevindiren haber Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından Bitcoin ile ilgili açıklamalarda bulundu. Memiş, bu ay ABD’den gelecek olan açıklamaya dikkat çekerek piyasalara ilişkin 2022 tahminini de açıkladı.

İslam Memiş'ten altın ve dolar için Şubat uyarısı Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TCMB ve Fed'in faiz kararından bir sürpriz çıkmadığını söyleyerek altın ve dolar yatırımcısına şubat ayını işaret etti. Memiş, "Kademeli alım, risk dağılımı için sepet, yüzde 25 ile Şubat’ı bekle." uyarısı yaptı.