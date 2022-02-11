Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 4 Şubat haftasında tüzel kişilerin döviz mevduatları 3,3 milyar dolar geriledi. Bu, haftalık bazda görülen en sert düşüş oldu. Parite etkisinden arındırılmış düşüş ise 4,2 milyar dolar oldu. Veriler gerçek kişilerin döviz mevduatlarında ise parite etkisiyle artış yaşandığını, bu etki dışarıda bırakıldığında gerileme olduğunu gösterdi. Buna göre ilgili haftada gerçek kişilerin döviz mevduatları 255 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırılmış olarak bakıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 911 milyon dolar geriledi. Gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatları ise 225,1 milyar dolar oldu. Döviz mevduatlarındaki gerileme TCMB'nin rezervlerine de yansıdı. Buna göre 4 Şubat haftasında TCMB'nin brüt rezervleri 114,7 milyar dolara yükseldi. Net rezervler ise 5,8 milyar dolar artışla 16,3 milyar dolara yükseldi. Bu gelişme swap hariç net rezervlere de yansıdı. Bir önceki hafta eksi 54,1 milyar dolar olan swap hariç net rezerv rakamı 4 Şubat haftasında eksi 50,2 milyar dolar oldu.

BDDK kur korumalı mevduat verilerini yayımlayacak BDDK kur korumalı mevduat verilerini 14 Şubat'tan itibaren paylaşacağını duyurdu. BDDK tarafından, 7 Şubat itibarıyla hesaplardaki toplam tutarın 313 milyar liraya ulaştığı açıklandı.

‘Korumalı’ mevduat 281 milyara yükseldi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan “2 Şubat 2022 itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutar 281 milyar liraya yükseldi. 119 milyar lira Merkez Bankası destekli, 162 milyar lira ise hazine destekli olarak hesaplara geçti. 60 milyar lira tüzel şirketlerden geldi” dedi.