Türkiye Gazetesi

Sevgililer Günü öncesinde e-Ticaret sitelerinin satışlarının, bir önceki haftaya göre ortalama yüzde 60 oranında yükseldiğini ifade eden TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli “Sevgi Ekonomisinin hacmi geçtiğimiz yıl 10-15 milyar TL’ydi. Bu yıl seyahat, uçak, otel, araç kiralama gibi kategorilerdeki artışlarla beraber bu rakamın iki katına ulaşacağını tahmin ediyoruz. Türkiye geneli toplam online alışveriş cirosu 30 milyar TL’yi bulacaktır diye düşünüyoruz” dedi.

Son yıllarda özellikle bilet, kurs, tatil, hobi eğitimleri, SPA ve otel rezervasyonu gibi deneyim odaklı hediyelerin yükselişe geçtiğini ifade eden Çiğdemli “Başta kişiye özel hediyeler olmak üzere mücevher, saat, takı, kozmetik, spor malzemeleri, parfüm, giyim, oyuncak, otomobil aksesuarları, teknolojik ürünler, hobi ürünleri, oyuncaklar, koleksiyon ürünleri ve iç çamaşırı kategorilerinde hareketlilik çok yüksek. 14 Şubat günü çikolata ve çiçek satışları da hareketlenecektir. Ayrıca Z kuşağının değer algısındaki farklılıklar da hediye seçimlerine yansıyor. Örneğin sevdiğinin adına dernek veya STK’lara bağış yapmak, fidan diktirmek gibi sosyal sorumluluk harcamaları da artık hediye olarak sunulabiliyor. Mesela ‘Adınıza şuraya fidan bağışlanmıştır’ gibi bir sertifika çerçeveletilip hediye olarak verilebiliyor. Sürdürülebilirliğe yönelik ürün ve hizmetler de öne çıkıyor” dedi.

Sevgililer Günü'nde gülün fiyatı cep yakacak 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçek fiyatlarında artış yaşandı. Bir gülün fiyatı 30 TL'yi aştı.

Sevgililer Günü'ne özel etkinlikler ve hediye seçenekleri 14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala hem kutlama hem de hediye alternatifleri öne çıkıyor.