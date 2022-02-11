Türkiye Gazetesi

Bu tür eleştirilerin sektörün dinamiklerinin yeterince bilinmemesinden kaynaklandığını belirten Gayrimenkul Yurt Dışı Satış Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, bu alanda yöneltilen eleştirilere AGS Global iş birliğiyle yayınladıkları araştırma verilerinden yararlanarak açıklık getirdi. “Yabancı yatırımcı Türkiye’ye geldiğinde yüzde 90 markalı konut satın alıyor ve bir konuta ortalama 2,5 milyon TL ödüyor” diyen Akbal, şöyle konuştu: Türkiye’de herhangi bir gayrimenkulün el değiştirme fiyatı ise ortalama 500 bin lirayı geçmiyor. Arada 5 katlık bir fark var, dolayısıyla yabancıya satışın artması ancak üst segmentteki konutların fiyatlarını yükseltebilir. Yani ‘düşük ve orta gelirli vatandaşımız yabancıya satıştan dolayı konut alamıyor’ diyemeyiz. Ayrıca yabancılar 100 gayrimenkulden 50’sini yeniden kira arzı olarak piyasaya sunuyor. Başka bir deyişle, kira artırmaktan ziyade kira arzı oluşturan bir piyasa doğuyor. Nitelikli yatırımcı ile sığınmacılar ise karıştırılıyor.

İNŞAAT MALİYETLERİ BİR YILDA YÜZDE 67,7 ARTTI

İnşaat maliyet endeksi, Aralık 2021’de bir önceki aya göre yüzde 15,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,74 arttı. TÜİK verilerine göre bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 20,35, işçilik endeksi yüzde 1,44 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 85,77, işçilik endeksi yüzde 24,01 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 15,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,88 arttı.

GAYRİMENKUL SATIŞLARI OCAKTA YÜZDE 54 AZALDI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, geçen yıl aralıkta 441 bin 429 gayrimenkul satış işlemi gerçekleşirken, ocakta bu rakam yüzde 54 düşüşle 199 bin 111 oldu. Geçen ay satış işlemlerinden 1 milyar 802 milyon 189 bin 253 lira tapu harcı geliri sağlandı. Bu işlemlerin 83 bin 233’ünü konut, 34 bin 850'sini arsa, 56 bin 127’sini tarla, 9 bin 897’sini işyeri, geri kalanını ise diğer taşınmaz cinsleri oluşturdu. İstanbul, e​​​​​​n çok işlem yapılan şehirler arasında 24 bin 785 satışla ilk sırada yer aldı.

Beş milyon konut jeotermalle ısınır Ülkeler enerji krizini aşmak için yerli kaynaklara yöneldi. Türkiye de 60 bin MWe’lık jeotermal enerji potansiyeline sahip. 10 milyar dolarlık bir yatırımla bu potansiyel hayata geçerse, yılda 5 milyon konutun ısınma ve elektrik ihtiyacı karşılanabilir. Bu da her yıl yaklaşık 4-5 milyar dolarlık ithalatı önler. Faturalara da en az yüzde 30 indirim olarak yansır.

Yabancı konut yatırımının beşte biri vatandaşlık için Geçen yıl yabancılar tarafından konut ve diğer tüm gayrimenkul türlerinde Türkiye’de yapılan 68 bin 168 adet gayrimenkul yatırımının yüzde 22,1’inin vatandaşlık edinimi için olduğu belirlendi.