Türkiye Gazetesi

Danışmanlık alanında her biri uluslararası deneyime sahip 150 kişilik bir ekiple 2019'da kurulan DefineX, Türkiye'nin ilk performans pazarlaması ajansı olarak kurulan Madwords'ü bünyesine kattığını açıkladı. Şirket, artık dijital pazarlama alanında da hizmet vermeye başlayacak.

Tüketici yolculuğunun tüm süreçlerinde hizmet veren bir deneyim tasarımı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, alanında lider pek çok markaya stratejik yönetim ve teknoloji danışmanlığıyla rehberlik eden şirket, çizdiği yol haritalarını hayata geçirirken, mevcut analitik ve teknik yetkinlikleri ile uygulamada da elini taşın altına koyuyor ve markaların dijital dönüşümünü sürdürülebilir hale getiriyor. Bugün bu hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen şirket, gerçekleştirdiği satın almayla birlikte, dijital pazarlama alanında etkili oyunculardan olmak adına DFX Digital'i kurduğunu duyurdu.

DFX digital sayesinde dijital pazarlama yatırımları çok daha verimli ve etkili olacak

Sosyal medya ve arama motoru reklamcılığı alanında hizmetler ve çözümler üreten Madwords, 2007'de kurulmasının ardından geliştirdiği servislerle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Özellikle Advermind platformu ile sosyal ağlar ve arama motorları üzerinde reklam verenlerin daha etkili ve verimli reklam kampanyaları yönetmesini sağlayarak, dikkatleri üzerine çekmişti. Teknolojik çözümlerin yanı sıra benzersiz bir operasyon deneyimi tasarlamaya odaklanan pazarlama teknolojileri şirketi, artık danışmanlık şirketinin bir parçası haline geldi ve DFX Digital adını aldı.

Günümüzün sürekli değişen ve ezber bozan teknoloji arenasında, Metaverse gibi yeni olgular, yeni pazarlama uygulamaları, hatta yeni yasal düzenlemeleri ile markalara devamlı yeni gereksinimler doğuran bir ekosistem oluştu. DFX Digital hem sunduğu danışmanlık hizmetleri hem de yenilikçi ve üretici çözümleri ile markalara bu ekosistemde doğru ve stratejik hamleler için yol gösterecek.

İş birliğini değerlendiren Madwords Kurucusu Bora Akman, “Dijital dönüşümün temelinde teknolojiyle dönüşen şirketler ve gelişen iş yapış şekilleri değil müşterinin hızla değişen ihtiyaç ve davranışları yer alıyor, bu hikâyenin gerçek kahramanı müşterinin ta kendisi. İşte bu müşteri merkezli yaklaşımımız, veriye dayalı çalışma modelimiz ve ileri seviye teknolojik çözümlerimizle birlikte, tüm işletmeleri bekleyen pazarlama dönüşümü yolculuğunda onların en büyük destekçisi ve iş ortağı olmak için yola çıktık'' şeklinde konuştu.

Şirket bu satın alma ile öncelikle hizmet verdiği finans ve bankacılık sektörlerinde, regülasyonlar sebebiyle değişen yeni iş kurallarına hızla uyum sağlayacak, dijital reklamcılık alanında verimliliği artıracak yeni fırsatlar oluşturmak üzere harekete geçti. Aynı zamanda perakende sektörüne de yoğunlaşan DFX Digital, çözümleri ile dijital kanallarda son tüketiciye en verimli şekilde ulaşmayı sağlayacak hedefleme hizmetleri için kolları sıvadı. Şirket bu son atılımı ile markaların dijital kanallardan elde ettiği gelirleri arttıracak ve yeni gelir kaynakları oluşturacak ürünler geliştirerek, büyük bir pazarlama dönüşümü hareketine öncülük etmeyi hedefliyor.