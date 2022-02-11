Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı. Paylaşılan verilere göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki ankette yüzde 29,75 iken, bu anket döneminde 34,06 oldu.

TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,37 iken, açıklanan son ankette 24,83 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15,54 ve yüzde 15,42 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRA İLK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Şubat ayı anket döneminde katılımcıların 12 ay sonrasında ilişkin ihtimal tahminlerinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,40 ihtimalle yüzde 22,00-24,99 aralığında, yüzde 25,36 ihtimalle ise yüzde 25,00-27,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 22,00-24,99 aralığında, yüzde 26,67‘sinin beklentilerinin ise yüzde 25,00-27,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 37,06 ihtimalle yüzde 13,00-15,99 aralığında, yüzde 23,38 ihtimalle ise yüzde 16,00-18,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 38,10’unun beklentilerinin yüzde 13,00-15,99 aralığında, yüzde 23,81‘inin beklentilerinin ise yüzde 16,00-18,99 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,27 iken, bu anket döneminde yüzde 14,19 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

YIL SONU KUR BEKLENTİSİ 16,04

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,13 TL iken, bu anket döneminde 16,04 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,85 TL ve 16,62 TL olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

2022 yılı Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 51 katılımcı tarafından yanıtlandı, sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

DSÖ: Koronavirüsün 2022'de bitmesi için 23 milyar dolara ihtiyaç var DSÖ, Covid-19'un bu yıl bitmesi için 23 milyar dolarlık yardım talebini yineledi.

Trump yeni kitabının satışından 20 milyon dolar kazandı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra kaleme aldığı ve oldukça sivri bir dil kullandığı 'Birlikte Yolculuğumuz' isimli kitabının satışlarından iki ayda 20 milyon dolar kazandı.

Dolar kuru bugün ne kadar? 7 Şubat 2022 serbest piyasada döviz fiyatları İstanbul Kapalıçarşı'da 13,5630 liradan alınan dolar 13,5650 liradan, 15,5050 liradan alınan euro ise 15,5070 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,54 liradan, euro ise 15,48 liradan satılmıştı.