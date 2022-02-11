Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda vatandaşlar tarafından Ticaret Bakanlığı'na gelen 'fahiş fiyat' şikayetleri, bakanlığı harekete geçirdi. Denetimi dijital ortama taşıyan bakanlık, "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" hizmetini e-Devlet Kapısı’nda hizmete soktu.

'Haksız fiyat artışı şikayet bildirimi' bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek. Konu ile ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, mobil uygulama ve ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'ndan da hizmet verildiğini belirterek, "Hizmet, toplumda farkındalık oluşturması ve daha fazla kullanıcıya ulaşabilmesi için artık e-Devlet Kapısı'ndan da sunulmaya başlandı" dedi.

"AMACIMIZ GÜNDELİK HAYATI KOLAYLAŞTIRMAK"

Vatandaşların artık e-Devlet üzerinden haksız fiyat artışına yönelik şikayetlerini kolay ve güvenli bir şekilde iletebileceklerini vurgulayan Koç, bu bildirimlerin söz konusu artışları önlemek için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Koç, e-Devlet Kapısı'na eklenen sistemin sağlayacağı katkıya dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerdeki haksız fiyat artışını engellemek ve gerekli durumlarda idari para cezası kararı aldırmak için e-Devlet Kapısı üzerinden şikayette bulunabilecekler. Vatandaşlarımızın duyarlı olup varsa şikayetlerini iletmeleri bu aşamada çok önemli. Amacımız vatandaşımıza dokunan, faydasına olan hizmetleri e-Devlet Kapısı'na ekleyip vatandaşlarımızla buluşturarak gündelik hayatı kolaylaştırmak."

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin haksız fiyat artışını engellemek ve gerekli hallerde idari para cezası kararı almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulduğunu anımsatan Koç, yapılan düzenlemeye aykırı hareket edenlere idari para cezası verildiğini ifade etti.

e-Devlet'ten yeni hizmet: Bankaya gitme devri sona eriyor e-Devlet'te kullanıma sunulan yeni hizmet ile varisler, bankalara gitmeden miras bırakan kişinin hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu varsa öğrenebilecekler.

e-Devlet'ten yeni bir uygulama daha! Kimlik numarasına engelleme Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, e-Devlet üzerinden, vatandaşların kimlik numaralarına kısıt koyarak, iradeleri dışında şirket ortağı/yetkilisi olmasının önüne geçilebilecek yeni kolaylık duyuruldu.