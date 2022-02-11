Türkiye Gazetesi

Giderek kabaran elektrik faturalarına yeni düzenleme beklentisi kamuoyunda artarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün bakanlıkta 21 elektrik dağıtım şirketinin sahipleri ve üst yönetimlerin ile bir araya geldi.

Kritik zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, özetle şunları söyledi:

"Yapılması gerekenleri ayrıntılı bir şekilde paylaştık. İletim ve dağıtım ağlarımızı ihtiyaca göre yeniliyoruz. Konuyu tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaştık. Halktan ve tüm paydaşlarımızdan gelen önerilere göre çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünyada ciddi bir enerji darboğazı söz konusu. Temel sorun elektrik üretim maliyetleri. Geçen yıl enerji ürünlerine devlet desteği 165 milyar TL. 100 TL'lik elektrik maliyetinin 50 TL'sini devlet ödüyor. Buna ek olarak, bu süreçte enerji sektöründen de sürece katkı sağlamalarını bekliyoruz."

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Dönmez, hükümetin dar gelirli vatandaşlar için son 3 yılda 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar liralık destek sağlandığına dikkati çekerek, "Isınma yardımı alan hanelere destekler genişletilerek doğalgaz da dahil edilmiştir. Yaklaşık 3 milyar liralık doğalgaz desteğinden 4 milyon hane yararlanacak. Hane başı yıllık doğalgaz destek miktarı ise 450 ila 1150 lira arasında olacak. Ayrıca küçük ölçekli ticari işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen önerileri değerlendiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Enerji Bakanı Dönmez: Elektrikte %50, doğalgazda %75 destek veriyoruz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğalgaz faturalarında 100 milyar liralık destek sağlandığını söyledi. Bakan Dönmez, bu yıl da elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam ettiğini belirtti.

AK Parti'li Dağ açıkladı: İşte indirimli elektrik tarifesinin detayları! Yeni yıl itibariyle yükselen elektrik faturaları, vatandaşın tepkisini çekmiş hükümet de buna istinaden faturaları düşürecek yeni bir düzenlemeye girişmişti. İndirimli elektrik tarifesine ilişkin detaylar belli olurken, düzenlemenin ayrıntılarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıkladı.