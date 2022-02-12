Türkiye Gazetesi

Tarım Kredi’den yapılan açıklamada tarımsal üretimin devamlılığı açısından verimliliğin en önemli konulardan biri olduğunu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: Başta kimyevi gübre olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışlarından olumsuz etkilenen üreticilerimize üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla üretimi kolaylaştırıcı imkânlar sağlanmaktadır. Bu kapsamda, 14 Şubat 2022 itibarıyla kim-yevi gübrelerde yüzde 30’a varan indirimler yapılmış olup, üre gübresi 9 bin 200 lira, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 lira ve çay gübresi 7 bin 500 liradan satılacaktır. Sürdürülebilir tarımsal üretim için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde üreticimizin yanında yer almaya devam edeceğiz.

Tarım Bakanı Pakdemirli'den çiftçiye müjde: 630 milyon destek verilecek Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçiler ve üreticiler için tarım destekleri kapsamında 200 bin üreticiye 630 milyon lira kadar bir ödeme yapılacağını duyurdu.