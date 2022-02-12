Türkiye Gazetesi

Kripto paralar toparlanma eğilimine girse de oluşan riskler yine satışları hızlandırdı. Uzun zamandır ayı piyasasında olan ve tarihi zirvelerinden yüzde 50 kayıpla işlem gören kripto para piyasaları bir türlü toparlanamıyor.

KRİPTO PARADA RİSK TUFANI

Jeopolitik risk ve dünya genelinde risk oluşturan enflasyon küresel ekonomileri etkilemiş durumda. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırma ihtimali ve birçok ülkenin vatandaşlarına çağrıda bulunarak Ukrayna’yı terk etmelerine yönelik açıklamaları küresel piyasaları derinden sarstı. Rusya’nın Ukrayna’daki diplomatlarını geri çağırması çatışma potansiyelini ön plana çıkarıyor. Rusya’nın olası bir harekata tek başına girişeceği beklenirken arka planda Çin’in destekleyici olabileceği konuşuluyor.

FED’İN KARARI BEKLENİYOR

ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesi görülmüş durumda. ABD’de enflasyonun 7.5 seviyesinde gelmesi, Fed’in Mart ayında faiz artırma ihtimalinin çok yüksek olması ve bunun da doları güçlendirecek olmasından dolayı kripto paralar yine ağır yara aldı.

BITCOIN DÜŞÜŞTE

Tüm bu gelişmeler ışığında kripto paraları negatif ayrıştı. Bitcoin 41 bin 771 dolara kadar geriledi. Saat 10:38 itibarıyla yüzde 3 oranında düşüşle 42 bin 22 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan yüzde 40 aşağıda işlem görüyor. Bitcoin’in dominansı yüzde 43.27 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM’DA KAYIPLAR ARTIYOR

Ethereum’a bakıldığında güçsüz seyir yine devam ediyor. Ethereum saat 10:38 itibarıyla yüzde 6 oranında kayıpla 2908 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Milyarder iş adamı Elon Musk’ın desteklediği Dogecoin beklenen yükselişi bir türlü sağlayamıyor. Yatırımcılarını heyecanlandıran küçük yükseliş denemeleri yapsa da beklenti olan 1 dolara ulaşması zor görünüyor. Dogecoin yüzde 7 oranında düşüle 0.1423 dolar seviyesinde bulunuyor.

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