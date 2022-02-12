Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Programında önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşları yüksek enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV indirimine gidildiği müjdesini verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TEMEL GIDAYA KDV İNDİRİMİ

KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e düşürüyoruz. Et, balık, çay kahve, peynir, kahve, şeker gibi temel ürünlerdeki KDV'yi yüzde 1'e indiren resmi kararı, yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.

Enflasyonla mücadele kapsamında KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz, ürünlerde anında yüzde 7'lik düşüş demektir. Gıda ürünlerinde pazartesi günü yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını bekliyoruz. Pazartesi günü vatandaşlarımıza doğrudan yansıtacak bir hamle bekliyoruz. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı ve üstlendiği yükü paylaşmak milli bir görevdir. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin aldığı her zarar, ortak zararımızdır.

İSTİHDAM TARİHİMİZDE BİR İLK

Üretim çarkları çalışıyor. İstihdamda tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. Baharla birlikte turizm ve inşaat sektörlerinde başlayacak hareketlerin sinyallerini şimdiden alıyoruz.

Yaptığımız KDV indirimi de sektörden beklediğimiz indirim de aynı amaca yöneliktir. Bir denetim seferberliği başlatıyoruz. İlgili bakanlıklarımız, fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle mücadele edeceklerdir. Yeniden tek haneli enflasyona geçeceğiz."

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