Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Programında temel gıda ürünlerinde KDV indirimine gidildiği müjdesini vermişti. Söz konusu açıklamanın ardından KDV indirimine ilişkin değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

PAZARTESİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TEMEL GIDADA KDV ORANINI 1'E DÜŞÜRÜYORUZ

KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e düşürüleceğinin müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:



"Et, balık, çay kahve, peynir, kahve, şeker gibi temel ürünlerdeki KDV'yi yüzde 1'e indiren resmi kararı, yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.

Enflasyonla mücadele kapsamında KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz, ürünlerde anında yüzde 7'lik düşüş demektir. Gıda ürünlerinde pazartesi günü yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını bekliyoruz. Pazartesi günü vatandaşlarımıza doğrudan yansıtacak bir hamle bekliyoruz. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı ve üstlendiği yükü paylaşmak milli bir görevdir. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin aldığı her zarar, ortak zararımızdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Temel gıdada KDV yüzde 1 oldu Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğünü açıkladı. Karar, yarın Resmi Gazete'de yayımlanacak ve 14 Şubat Pazartesi günü yürürlüğe girecek.

İSKİ, 5 yıldır eksik yazılan KDV’leri abonelerden tahsil edecek İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bakım bedeli üzerinden 5 yıldır eksik yazılan KDV'lerin, faturalara yansıtılarak, abonelerden tahsil edileceğini açıkladı.