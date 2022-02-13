Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yabancı yatırımcıların konut sektörüne olan ilgisi de artıyor. Yabancıya konut satışının 2021’de 58 bin adet ile rekor kırması sektörde beklentileri yükseltirken, iç piyasada kiralık ve satılık konut fiyatlarında yaşanan artış trendi kamuoyunda kimi zaman yabancıya satıştaki bu yükselişe bağlanıyor. Gayrimenkul Yurt Dışı Satış Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, dünyada gayrimenkule her yıl yaklaşık 400 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını ve Türkiye’nin bugün uluslararası gayrimenkul satış bölgesinin tam ortasında yeni bir ‘hub’ oluşturma arifesinde olduğunu kaydeden belirterek “Sektörümüzün özverisi ve kamunun ortaya koyduğu teşviklerle beraber 2025 yılında yabancıya satışta 100 bin adedi yakalayarak 25 milyar dolarlık döviz gelirine ulaşmayı öngörüyoruz. Bununla birlikte 2025 yılında dünyada gayrimenkul yatırımını çeken ilk 10 ülke arasında olduğumuz listede ilk 5’e girme hedefimiz var. En büyük rakibimiz Amerika, onu İngiltere, Kanada ve İspanya izliyor” diye konuştu.

DEPOLARA İLGİ VAR

Öte yandan pandemi sebebiyle bozulan küresel tedarik zinciri, jeopolitik açıdan avantajlı olan Türkiye’ye yaradı. Özellikle Çin’den alınan siparişlerde yaşanan lojistik sıkıntıları, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelmesine yol açtı. Cushman & Wakefield’ın raporuna göre özellikle yabancı küresel şirketlerin Türkiye’deki depo kiralamalarında artış yaşandı. Nitelikli (akıllı) depo kiralama ve satınalmaları 2021 yılında, geçen yıla göre yüzde 16 oranında artış gösterdi.

AVM YATIRIMLARI ARTIŞ GÖSTERECEK

Aynı raporda Türkiye’deki konut sektörü ve AVM yatırımlarındaki artışlar da ele alındı. Özellikle AVM yatırımları tarafından bekleyen projelerin hayata geçtiği ifade edildi. Raporda şu bilgilere yer verildi: Yılın ikinci yarısında ise enflasyon, kur dalgalanmasının ve yeni varyantların ortaya çıkmasının oluşturduğu baskıya rağmen, son çeyrekte 6 yeni AVM ile pazara 282 bin metrekarelik yeni arz girişi gerçekleşti. Böylece AVM arz girişi 2021 yılında 324 bin metrekare olarak gerçekleşti.

Yabancıya satış, alt ve orta segmenti etkilemez Yabancıya konut satışının 2021’de 58 bin adet ile rekor kırması sektörde beklentileri yükseltirken, iç piyasada kiralık ve satılık konut fiyatlarında yaşanan artış trendi kamuoyunda yabancıya satıştaki yükselişe bağlanıyor.

Yabancı yatırımcı ve ekonomistlerden Bakan Nebati'ye tam not Bakan Nureddin Nebati’nin Londra ziyaretini değerlendiren İngiliz ekonomist Timoty Ash, yeni modelin çok iyi anlatıldığını belirterek “Bakan Nebati Londra’da iyi iş çıkardı. Çok hazırlıklı geldi. Türkiye’nin hikâyesini anlatmakta iyiydi” diye konuştu.