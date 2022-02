Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1’e düştüğünü açıkladı. Erdoğan “Bir yüzde 7 indirim de marketlerden bekliyoruz. Yüksek enflasyonun etkilerini 2022'de büyük ölçüde ortadan kaldıracağız. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyütme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz” diye konuştu.

BAKAN NEBATİ DİĞER TEDBİRLERİ AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de; altın tasarruflarını sisteme kazandıracak, reel sektöre ucuz ve uzun vadeli finansman sağlayacak ve enflasyonla mücadeleyi güçlendirecek diğer tedbirleri açıkladı. Bakan Nebati “Vatandaşlar fiziki altın tasarruflarından risksiz kazanç elde edecek. İşletmelere 60 milyar TL’lik KGF kredisi ayırdık. Bunlar, amacına uygun kullanılacak. ‘Enflasyon İle Mücadele Timi’ oluşturulacak ve bir uygulama üzerinden vatandaş, en ucuz ürünü bulabilecek” dedi.

GIDADA ARTIK KDV YÜZDE 1

> Enflasyonla mücadeleye büyük katkı sağlayacak çok önemli bir KDV adımı atıldı.

> Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV, yüzde 1’e indirildi.

> Un ve ekmekte KDV, yüzde 1 olarak devam edecek.

> Bugünden itibaren geçerli olmak üzere pirinç, makarna, et, balık, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, meyveler, sebzeler, kuru yemişler, bakliyat çeşitleri, şeker ve şekerli ürünler, çay, kahve, su gibi insanların günlük hayatlarında sık tükettikleri bütün gıdaların fiyatlarında, yüzde 7'lik bir KDV düşüşü yaşanacak.

> Etiketlerde yaşanacak bu düşüş hem vatandaşa nefes aldıracak hem de TÜFE hesaplama sepetinde neredeyse yüzde 25 ağırlığa sahip gıda ürünlerinin enflasyon üzerindeki baskısını hafifletecek.

> Bu müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Değerli iş insanları, KDV'yi yüzde 1’e indirmemiz, gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektir. Pazartesi gününden itibaren gıdada bir yüzde 7’lik indirim yapılmasını da devletimiz adına sizden bekliyoruz. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız. Türkiye gemisinin her kazanımı 84 milyonun kazancı olduğu gibi aldığı her yara da ortak kaybımızdır” dedi.

SEKTÖRLER İÇİN 60 MİLYAR TL

> Reel sektör işletmelerine destek amacıyla, 60 milyar TL’lik yeni bir KGF Destek Paketi oluşturuldu.

> Bunun 25 milyarı yatırım destek paketi, 25 milyarı ihracat destek paketi, 10 milyarı işletme gereksinim paketinden oluşuyor.

> KGF Yatırım Kredileri azami 2 yılı ödemesiz, 8 yıl vadeli olacak.

> KGF destek paketlerinde hedef sektörler; imalat, ihracat, tarım, teknoloji, toptan ve perakende olacak.

> Her bir KOBİ için maksimum kredi limiti 25 milyon lira, büyük firmalar için 100 milyon lira olacak.

> 'İhracat destek paketi'nde azami 6 ay ödemesiz dönem, 18 ay vade sunulacak. İhracat yapanlar, ihracat potansiyeli olan KOBİ’ler bu imkândan faydalanacak. Faiz oranı değişken TL referans + yüzde 1 olarak uygulanacak.

> 'İşletme harcamaları destek paketi' 6 ay geri ödemesiz dönem, 24 ay vade şeklinde olacak. KOBİ ve KOBİ dışı nakit kullandırım şeklinde devreye alınacak. Oran; TL referans + yüzde 2 olarak uygulanacak.

> 'Yatırım destek paketi' 24 ay ödemesiz dönem, azami 96 ay vade olacak. KOBİ ve KOBİ dışı alanlara dağıtılacak. Faiz oranı 0-24 ay için TLREF+yüzde 1, 24 ay üzeri için TLREF+yüzde 2 olacak.

ALTIN GETİRENE EKSTRA KAZANÇ

> Bu model, yastık altında olduğu tahmin edilen yaklaşık 5 bin ton altından mümkün olan en fazlasını, finansal sisteme kazandırmak için tasarlandı.

> Bu kapsamda fiziki altın tasarrufları, kuyumcular ve bankalar aracılığıyla, kolay ve güvenli bir şekilde sisteme dâhil olacak.

> Sisteme kazandırılan altınların karşılığı, TL tutarlarıyla ölçülüp, altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açılacak.

> Bu altınlar mevduat (repo) ve kâr payı (katılım) getirisi ile değer korumasından faydalanacak. Risksiz kazanç sağlayacak.

> 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere, toplam 1.500'ün üzerinde kuyumcunun da dahil olacağı bir sistem başlatılıyor.

> Yıl sonuna kadar 10 bin kuyumcunun sisteme girmesi hedefleniyor.

> Her banka da bu iş için her zaman hizmet verecek şubeler belirleyecek. Ve bunlar da her ilde olacak.

> Vatandaş, ziynet altınlarını da teslim edebilecek.

> Bu altınlar talep adilmesi hâlinde, tasarruf sahibi tarafından yeniden fiziki olarak alınabilecek.

> Fiziki altın geri teslimat noktaları da bankalar ve ilan edilen platformlar olacak.

EN UCUZU BULAN MOBİL UYGULAMA

> Enflasyonla mücadele kapsamında bir mobil uygulama, 1 Mart itibarıyla kullanıma sunulacak.

> Vatandaşlar “Birlikten Berekete” uygulaması ile kendilerine en yakın ve en ucuz ürünü nereden alabileceğini görecek.

> Vatandaş sistem üzerinden tüm iş yerlerini ve ürünleri böylece anlık takip edebilecek.

ÖZEL TİMLERLE ETİKET DENETİMİ

> Alınan tedbirler sahada nasıl uygulanıyor, bunun da sıkı takibi yapılacak.

> Bu kapsamda “Enflasyonla Mücadele Timleri” ile fahiş fiyatlarla mücadele edilecek.

> KDV indirimi başta olmak üzere alınan tedbirleri ve maliyet düşüşlerini fiyatlara yansıtmayanlar, en sert cezalarla karşılaşacak.

> 20 Aralık 2021 öncesi kur beklentisine göre oluşturulmuş fiyatları, güncel kura göre yansıtmayan da ve kur etkisi olmamasına rağmen fiyatları yükselten işletmelere de müsaade edilmeyecek.

> Gıda Bankacılığı yasal zemine kavuşturularak yaygınlaşacak. Böylece israfın önüne geçilip, gıda enflasyonun düşürülmesine katkı sağlanacak.

> Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketleriyle ilgili her türlü enstrümanı, ilgili bakanlıklarımızla yasal zemin dâhilinde kullanacak ve en sert tedbirleri alacağız.

Erdoğan açıklamıştı: KDV indirimi Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranına ilişkin ayrıntılar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çiftçilere destek: Tarım Kredi'den gübre fiyatlarında indirim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarım sektörü için verdiği destek talimatlarının ardından sevindiren haber geldi. Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatında yüzde 30 indirim yaptı.