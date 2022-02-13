Türkiye Gazetesi

2021 yılında ise Türkiye’ye gelen UDY miktarı yüzde 81’lik artışla 14,2 milyar dolara ulaştığı ifade eden Dağlıoğlu “Bu tutar 2016’dan beri ülkemize gelen yıllık UDY girişlerinin üzerinde. Türkiye, UDY çekme konusunda salgın öncesindeki seviyesinin de üstüne çıkmış görünüyor” dedi. Yatırımların yüzde 60'ının Avrupa, yüzde 24'ünün Asya ve yüzde 16'sının Amerika'dan geldiğini vurgulayan Dağlıoğlu, şunları kaydetti: Yatırımların dağılımına baktığımızda ise ilk 10’da Birleşik Krallık, ABD, Hollanda, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Lüksemburg, Güney Kore, Japonya ve İrlanda yer alıyor. En çok yatırım alan sektörler arasında toptan ve perakende ticaret, imalat sanayii, bilgi ve iletişim teknolojileri, finansal hizmetler ve ulaştırma-depolama faaliyetleri öne çıkıyor.

Dağlıoğlu, satın alma ve birleşmelere bakıldığında ise 2021’de 309 adet birleşme ve satın alma işleminin gerçekleştiğini dile getirdi. Dağlıoğlu, bu işlemlerin 50’sinin uluslararası şirketlerin yerli şirketlerden hisse alımını kapsadığını ve yaklaşık 22 milyar TL’lik bir yatırımın öngörüldüğünü söyledi.

Türk girişimler 3,4 milyar dolarlık yatırım aldı StartupMarket’in her yıl düzenli olarak yayınladığı ekosistem değerlendirme raporu yayınlandı. Rapora göre girişim ekosistemi yatırımlar açısından rekor bir yılı geride bıraktı.