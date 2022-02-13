Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için, karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açılarak değer korumasından faydalanılabileceğini açıklamıştı.

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için kurulan yeni sistem, rafinerileri ve bankaları daha sıkı bir iş birliğine yöneltecek, rafineriler ve kuyumcular anlaşarak kendi toplama ve dağıtım kanallarını oluşturacak.

ALTINLAR SİSTEME KOLAYCA AKTARILACAK VEYA ÇEKİLECEK

Yastık altı altın sahibi olan vatandaşlar, kuyumcular üzerinden ziynet, meskuk, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve sistemden çekebilecek.

Vatandaşın fiziki altın teslim ve çekim sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamamasını sağlayacak teknolojik altyapı rafineriler tarafından oluşturulacak ve bankalar tarafından da doğrulama altyapıları ile desteklenecek.

Sisteme altınlarını aktaran vatandaşlar altının değerini korurken aynı zamanda TL cinsi olarak da kazanç sağlayacak.

İSTER ALTIN HESABINA İSTER TL CİNSİ HESAPLARA AKTARILACAK

Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat veya teyit sistemi oluşturulacak. Vatandaş fiziki altınını teslim ettiğinde isterse bankalarda bulunan altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının Türk lirası karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarımını talep edebilecek.

Bu işlem kuyumcu veya rafineri tarafından anlık olarak yapılacak ve hesaba yatırım yapıldığı an kuyumcuda işlem bitmiş olacak. Altını yatıran kişi, fiziki altınlarını teslim etmiş ve bankaya altın veya TL olarak aktarmış bulunucak.

ALTINLAR BANKA NEZDİNDE GÜVENLE TUTULACAK

Finansal sisteme bu yöntemle kazandırılan fiziki altın, kuyumcu tarafından rafineriye teslim edilecek. Rafineri tarafından da rafinajı yapılmış altın bankaya iletilecek. Söz konusu fiziki altın, karşılık olarak banka nezdinde tutulacak.

PARA ÇEKER GİBİ ALTINLAR ÇEKİLEBİLECEK

Kişiler, finansal sisteme aktardığı altın tasarrufunu, tercih ettiği şekilde değerlendirildikten sonra tekrar fiziki olarak çekmek istediğinde kuyumcu ve banka dağıtım kanalları üzerinden rahatlıkla çekebilecek ve bankalar tarafından finansal sisteme kazandırılan altınlar karşılığında hesap sahibine diğer bankacılık ürünlerinde kredi faiz oranı indirimi gibi çeşitli avantajlar sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Bahsedilen sistem üzerinden bankalara aktarılan fiziki altın karşılığı TL tutarların "Altın Dönüşümlü TL Mevduat / Katılım Hesaplarında" değerlendirilebilmesini teminen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerekli düzenleme çalışmaları yapılacak. Böylece kişi, tasarrufunun değerini korurken aynı zamanda TL cinsi kazanç sağlamış olacak.

'ÇEYREK HESABI' UYGULAMASI 1 MART'TA BAŞLAYACAK

Söz konusu sisteme ek olarak kişilerin darphane üretimi ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankalarında ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açma uygulaması da 1 Mart'tan itibaren başlayacak.

Bir kişi 10 çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek. Bu çeyrek altın hesaplarında belirlenen şekillerde değerlendirildikten sonra bire bir hesabında gözüken altın miktarını fiziki olarak çekebilecek. Darphane bu süreçte gerekli ekspertiz desteğini bankalara sağlayacak.

15 MART'TAN İTİBAREN UYGULAMAYA ALINACAK

Toplama kanallarının genişletilmesi için halihazırda banka ve rafinerilerin sahip oldukları kuyumcu ağları yaygınlaştırılacak, mart ayı itibarıyla her ilde en az bir kuyumcu olacak şekilde uygulanacak ve 1500'ün üzerinde kuyumcu sisteme dahil olacak.

Bankalar her ilde en az bir şubesini bu sistemle ilişkilendirecek. Altın toplama sürecinde bugüne kadarki uygulamalardan farklı olarak bankaların bazı şubeleri toplama işlemlerine sürekli aracılık edecek.

Bakan Nebati: Yastık altındaki altınlar ekonomiye kazandırılıyor Bakan Nurettin Nebati, Türkiye ekonomi modeli yeni adımlar ve enflasyon tedbirleri toplantısında konuştu. Nebati, yastık altındaki altının değerlendirilmesine yönelik sistemi anlattı.

Bakan Nebati Yeni Ekonomi Paketi'ni açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Toplam 60 milyar liralık 3 destek paketinin uygulamaya alınacağını söyleyen Bakan Nebati,"60 milyar liralık kefalet hacmi oluşturuyoruz. Bu bitince başlayacak paketlerin ilk adımı." dedi. Enflasyon ile ilgili olarak 'Enflasyon İle Mücadele Timi' oluşturacaklarını söyleyen Bakan Nebati, döviz kurlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin de azaltılacağını söyledi.

Bakan Nebati açıkladı: 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu oldu Son dakika haberine göre; Bakan Nebati, "Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, dün akşam itibarıyla 340 milyar liraya yaklaştı. 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu ve ona yakın TL girişi oldu" dedi.