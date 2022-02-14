Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Gültepe “İkincisini 24-26 Ağustos arasında düzenleyeceğimiz IFCO Fuarı’ndan sektör ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sağlamasını bekliyoruz” dedi. İTO ve sektör derneklerinin katkısı ile üç fuarı tek çatı altında topladıklarını belirten Gültepe “600’e yakın ulusal ve uluslararası firma, yarısı yabancı olmak üzere yaklaşık 100 ülkeden 25 bin ziyaretçiyi ağırladı. 35 bin metrekare alanda Avrupa’nın en büyük fuarını gerçekleştirmiş olduk. Hedefimiz fuarı 100 bin metrekareye çıkarmak" diye konuştu. Yılbaşından bu yana çalışan maliyetlerinin yüzde 60, enerji maliyetinin de yüzde 150 arttığını belirten Gültepe "Geçen yılın son çeyreğinden bu yana hazır giyim ürünlerinde fiyat artışı yüzde 60-70’i buldu. Bu son artışların ham madde fiyatlarına etkisi yüzde 10 oldu. Bunun etkilerini ise önümüzdeki kış sezonu ürünlerinde göreceğiz. Kurun bulunduğu seviye ihracatçı açısından çok da rekabetçi değil. Dolar/TL, 13,5-15 arasında olmalı. Enerji krizi sektörde dönüşümü hızlandırdı. Bir çok şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımı artırdı. Bu alandaki yatırımlara destek verilmeli” ifadelerini kullandı.

HER GÜN YENİ BİR ŞEY ÇIKIYOR

Hazır giyimin pandemide bile 80 bin yeni istihdam sağladığına işaret eden Gültepe, şöyle konuştu: Ancak yatırımlarda duraklama yaşanıyor. İnsanlar önünü göremiyor. Yatırım maliyetleri çok fazla arttı, üstelik finansmana ulaşmak da zorlaştı. Her gün yeni bir şey çıkıyor ve bunlarda da teferruat çok fazla oluyor. Eximbank kredilerine ulaşabilirsek ihracatı artırabiliriz.

Hazır giyim ihracatı Fashionist’le artacak Pandemi yılını 9,7 milyar dolar ihracatla kapatan tekstil ve hazır giyim sektörü, 150’den fazla katılımcıyla yapılacak Fashionist 2021’e hazırlanıyor.