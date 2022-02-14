Türkiye Gazetesi

"Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi" başlığı altında hayata geçirilecek proje kapsamında; kadın işverenlere ilave kadın istihdamı için, işçinin maliyetinin yüzde 65'ini geçmemek üzere maksimum 320 avro hibe verilecek. Söz konusu tutar 2022 için 3 bin 984 lira olacak. Proje, belirlenen kriterlere göre 7 ilde uygulanacak. İstanbul'da 1.000, Ankara'da 900, Aydın'da 400, Denizli'de 400, Samsun'da 500, Şanlıurfa'da 400 ve Kahramanmaraş'ta 400 olmak üzere, toplamda 4 bin kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi, projeden fayda sağlayacak. Projeye 5 Mart 2012'den sonra kurulan ve kadın işverenlerin açtığı işletmelerden, en fazla 9 işçi kapasitesi olan ve ilave işçi olarak kadın sigortalı alan şirketler başvurabilecek. Projenin, 20 ayı mali destek ödemeleri kapsamında olmak üzere 32 ay süreyle uygulanması ve 2024 Ocak itibarıyla tamamlanması öngörülüyor. SGK daha önce de kayıtlı kadın istihdamının artırılması amacıyla "Anneler İşe, Çocuklar Kreşe" ve "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi" projesini başlatmıştı. Aynı zamanda annelerin bakıcı desteği alması için kayıtlı bir işte çalışıyor olması şartını getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Engelli vatandaşlara kamuda istihdam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz." açıklamasında bulundu.

İhlas Pazarlama, pandemiye rağmen istihdamı arttırdı İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürlüğü, 2021 yılı değerlendirmesi ve 2022 yılı motivasyon toplantısı gerçekleştirdi. Balçova Termal Otel’de düzenlenen yemekli toplantıya İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, Türkiye gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven, Ofisler Koordinatörü Yakup Altuntaş, mağazalar koordinatörleri Muzaffer Yıldız, Meryem Yalçın, Fehim Gündoğan, Mevlüt Bedir ile 200’ün üzerinde çalışan katıldı.