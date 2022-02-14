Türkiye Gazetesi

Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı. Karar, bugün yürürlüğe girdi. Gıdadaki KDV indirimleri; bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, bebek maması, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. Ayrıca yumurta, tüm sebze ve meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuru yemiş ürünleri ve baharatlar da, KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor. Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler ise hariç tutulacak. Düzenlemeyle, gıda enflasyonunun tüketiciler üzerinde oluşturduğu yükün azaltılması konusunda çok önemli bir adım atılmış oldu. Daha önce bazı gıda maddelerinin toptan tesliminde ayrı, perakende tesliminde ayrı KDV oranı uygulaması da kaldırılarak, kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

SIKI TAKİP YAPILACAK

Bu arada alınan tedbirler sahada nasıl uygulanıyor, bunun sıkı takibi yapılacak. Bu kapsamda "Enflasyonla Mücadele Timleri" ile fahiş fiyatlarla mücadele edilecek. KDV indirimi başta olmak üzere alınan tedbirleri ve maliyet düşüşlerini fiyatlara yansıtmayanlar, en sert cezalarla karşılaşacak. 20 Aralık 2021 öncesi kur beklentisine göre oluşturulmuş fiyatları, güncel kura göre yansıtmayan da ve kur etkisi olmamasına rağmen fiyatları yükselten işletmelere de müsaade edilmeyecek. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle aldıklarını belirterek "81 ilimizdeki ticaret müdürlüklerimize talimatımızı verdik, pazartesi günü itibarıyla denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" dedi. Ticaret Bakanlığının "Haksız Fiyat Denetleme Kurulu Yönetmeliği" kapsamında, marketlere, 14 bin 860 lira ile 143 bin 860 TL arasında idari para cezası kesme yetkisi bulunuyor.

E-DEVLET'TEN ŞİKÂYET

Enflasyonla mücadele kapsamında bir mobil uygulama da, 1 Mart itibarıyla kullanıma sunulacak. Vatandaşlar "Birlikten Berekete" uygulaması ile kendilerine en yakın ve en ucuz ürünü nereden alabileceğini görecek. Vatandaş, sistem üzerinden tüm iş yerlerini ve ürünleri anlık takip edebilecek. "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirim Sistemi" de e-Devlet Kapısı'ndan sunulmaya başlandı. Buradan da her türşü ihbar yapılabilecek.

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