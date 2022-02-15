Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu Oyak, faaliyet gösterdiği maden metalürji, gıda, tarım, hayvancılık, çimento, beton, kâğıt, inşaat, otomotiv, lojistik, enerji, kimya ve finanstan sonra teknolojiye yaptığı yatırımlarla da portföy çeşitliliğini artırıyor. Bu kapsamda fintek dünyasının güçlü oyuncularından Birleşik Ödeme ile yazılım ve teknoloji geliştiren Innovance’a yatırım yapan Oyak, OCR Labs yatırımıyla da global öneme sahip kimlik doğrulama sektörüne girdi. Hedeflerinin teknoloji alanında üç unicorn çıkarmak olduğunu belirten Oyak Finans Sektörü Grup Başkanı Emrah Silav “Oyak Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarımız ile Türkiye’nin ilk elektronik para lisansı alan fintek şirketlerinden Birleşik Ödeme’ye yatırım desteği sunduk. Bizimle birlikte sektörde güçlenen Birleşik Ödeme, bir yandan yurt dışına açılmayı sürdürürken, bir yandan da unicorn olma hedefinde ilerliyor. Birleşik Ödeme, Oyak şirketlerinin yanı sıra birçok önemli firmanın da dijital finansallaşma projelerinin stratejik iş ortağı olacak” dedi.

10 ÜLKEYE 10 OFİS

İlk yurt dışı ofisini Bakü’de ikincisini Romanya’da açan Birleşik Ödeme, 2022’de Gürcistan ve Özbekistan ofislerini açmayı planlıyor. Birleşik Ödeme, Oyak Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fon’undan aldığı stratejik yatırımla 2023’e kadar 10 ülkede 10 ofis açmayı hedefliyor. 88,9 milyon TL ile Türkiye’nin ödenmiş sermayesi en yüksek elektronik para şirketi olan Birleşik Ödeme, son üç yılda yüzde 300 büyüme sağladı. 2021 yılı sonunda Türkiye’de işlem hacmini 20 milyar TL’ye, kullanıcı sayısını da 16 milyona çıkaran Birleşik Ödeme, 2022’de işlem hacmini 60 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyor.

OYAK Portföy’ün Girişim Sermayesi Yatırım Fonları üzerinden gerçekleştirdiği bir başka teknoloji yatırımı ise bünyesinde 250 yazılımcının görev yaptığı Türk şirketi Innovance oldu. Bankaların dijitalleşme süreçlerine ve mobil uygulamalara yön veren teknolojiler geliştiren Innovance, Almanya ofisini ardından Romanya ofisini açmaya hazırlanıyor. Innovance’ın hedefi unicorn olarak küresel lige çıkmak. Oyak, 2026 yılında 53 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklenen kimlik doğrulama sektörüne de girerek Avustralya’nın lider dijital kimlik doğrulama şirketi OCR Labs’in ilk yatırım turuna liderlik etti. OCR Labs, önümüzdeki iki yıl içerisinde unicorn olmayı hedefliyor.

Türkiye'ye 14,2 milyar dolar doğrudan yatırım Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlar salgın öncesi seviyelerin üstüne çıktı. Küresel uluslararası doğrudan yatırımların (UDY) 2020 yılında yüzde 35 azaldığını belirten Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Türkiye'deki düşüşün ise yüzde 18 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı.