Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları yeni haftaya hareketli girdi. Rusya-Ukrayna arasındaki kriz altın fiyatları üzerinde ana belirleyici unsur olmaya başladı. Yaşanan savaş gerilimiyle ons altın fiyatının 1879 dolar bandına tırmanarak son 8 ayın zirvesini gördü. Ons altındaki bu yükseliş gram ve çeyrek altını da etkilemiş durumda. Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik sonrası yatırımcılar, “Gram altın ne kadar oldu?” sorusunu sormaya başladı.

FED’İN FAİZ KARARI MART AYINDA BEKLENİYOR

Fed’in faiz artıracağına yönelik yapılan sosyal medya paylaşımlarının boşa çıkmasının ardından gözler olağan toplantıya çevrildi. Bazı uzmanlar Fed’in 14 Şubat 2022 tarihinde olağanüstü toplanıp faiz kararı alacağına yönelik yorumlarda bulunmuştu. Ancak Fed’den herhangi bir hamle gelmemişti. Bundan sonraki süreçte Mart ayında olağan zamanında yapılacak olan faiz kararı bekleniyor.

ONS ALTIN GÜÇ KAZANIYOR

Rusya ve Ukrayna krizinden güç alan ons altın, son 8 ayın zirvesine ulaştı. Ons altın güne 1871 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1869 dolar, en yüksek de 1879 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:30 itibarıyla ons altın 1878 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gram altın ise ons altından aldığı rüzgarla yukarı yönlü bir ivme kazandı. Gram altın güne 818 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 816 lira, en yüksek de 822 lira seviyesi görüldü. Saat 08:30 itibarıyla 820.4 liradan işlem görüyor.

21 yaşındaki Huriye'nin ölümü ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı İzmir'de yaşanan olayda 21 yaşındaki Huriye fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yastık altındaki altınlar için yeni dönem: Üçlü teyit sistemi Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir teyit sistemi oluşturulacak. İsteyenler, kuyumcular üzerinden ziynet, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve aynı şekilde sistemden çekebilecek.

40 yıldır bu işi yapıyor: 400 bin liralık para ve altın buldu Bursa'da 40 yıldır kuru temizlemecilik yapan esnaf, bugüne kadar müşterilerin getirdiği kıyafetlerin ceplerinde 400 bin liralık para ve altın bulup iade ettiğini, hiçbir müşterinin hediye bile vermediğini hatta teşekkür bile etmediklerini belirtti.