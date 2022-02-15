Türkiye Gazetesi

3600 ek göstergede son dakika gelişmesi: Milyonların gözü kulağı uzun süredir gündemde olan 3600 ek gösterge kararında. Merakla yasalaşmasını beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı. Hükümet ve Memur-Sen, memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek düzenlemenin görüşüleceği ilk değerlendirme toplantısı için yarın bir araya gelecek.

MAYIS AYINDA MECLİS'TE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında ve Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

3600 ek gösterge düzenlemesine dair sunumunun yapılacağı toplantıda, Memur-Sen'in görüşlerinin de alınması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini söylemişti.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Bakan Bilgin açıkladı! 3600 ek göstergede takvim netleşti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs ayında Meclise geleceğini belirterek, "Bu düzenleme yapılacak. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan. Mesela 3600 diyoruz ama onların dışında farklı başka rakamlar da ek göstergeler de koyabiliriz.3600 diyoruz ama onların dışında farklı rakamlar da ek göstergelere koyabiliriz" dedi.

Son dakika: Bakan Bilgin'den EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması Son dakika haberine göre; Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili konuşan Bakan Bilgin, "Önümüzdeki çalışma programları içinde bunlar var. Aşama aşama sorunları çözüyoruz. Zaman veremem. Önceliğimiz şu anda emeklilerin haklarını geliştirmek" derken, 3600 ek gösterge konusuna da değinerek, "En geç Mayıs-Haziran aylarında tamamlanacak" ifadesini kullandı.